Incendio en edificio de Bombay deja al menos 7 muertos y 16 heridos

En la ciudad de Bombay, ubicada al este de la India, se registró un incendio en un edificio residencial, dejando 16 personas heridas y al menos siete muertos.

De acuerdo con la agencia local de noticias PTI, a las siete de la mañana, hora local (02:30 GMT) se produjo el incendio en la planta 18 del edificio Kamala, situado en el área de Tardeo, al sur de Bombay.

Los bomberos llegaron alrededor de las 7:42 am, donde desplegaron siete camiones cisterna jumbo y trece camiones de los bomberos, con lo que apagaron el incendio después de unas seis horas.

A través de redes sociales, se difundieron varias imágenes del incendio del cual surgieron enormes columnas de humo que salían del edificio de 20 pisos, en el que los residentes fueron desalojados y atendidos por los servicios médicos.

Hasta el momento no se conocen las causas que originaron el incendio, pero sí se reportó que la brigada de bomberos local logró extinguir las llamas y los heridos fueron trasladados al hospital más cercano.

The smoke which can be seen in the video is terrifying.

What is more shocking is that nearby hospitals refused to admit injured, resulting into more deaths.

Heartfelt condolences to the families of the deceased.

Prayers for speedy recovery of injured person.#MumbaiFire #tardeo pic.twitter.com/7JP8pkpscp — SIDDHAARTH SHARMA (@advsiddharthss) January 22, 2022

Autoridades de Bombay inician investigación por el incendio

Luego del incendio, las autoridades locales iniciaron una investigación para conocer las causas que han podido ocasionar este incidente en Bombay, del que por el momento se desconocen los detalles.

Aaditya Thackeray, hijo del jefe de Gobierno de Maharashtra informó en su cuenta de Twitter, que los bomberos y la policía se encontraban en el lugar realizando operaciones de rescate.

“El gobierno otorgará una compensación a las familias de aquellos ciudadanos que perdieron la vida en este lamentable incendio”, escribió Aaditya Thackeray.

El comisionado municipal de Bombay, Iqbal Singh Chahal, formó un comité que presentará un informe en 15 días sobre los motivos del incendio y si hubo cambios no aprobados en el diseño del edificio.

En cuanto a otros incidentes a nivel internacional, el 19 de enero se reportó un incendio en España, justo en una casa de retiro que dejó 6 muertos; mientras que el 9 de enero, Nueva York registró un incendio en el Bronx que dejó al menos 19 muertos.