Incendio en casa de retiro de España deja al menos 6 muertos

En España se registró un incendio en una casa de retiro donde vivían 70 ancianos, 17 personas fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo, tres de ellos de gravedad y al menos 6 muertos.

El incendio se produjo sobre las 23:21 horas del martes en el centro, situado en la calle Mayor del municipio valenciano de España, y ha obligado al desalojo de los residentes de forma preventiva.

Los equipos de emergencia informaron que a su llegada a la residencia, el incendio ya estaba totalmente avanzado, afectando a un ala del edificio, por lo que los bomberos iniciaron inmediatamente las tareas de rescate y de extinción del fuego.

El incendio duró unas dos horas en ser combatido

El incendio ha sido controlado sobre la 1:20 de la madrugada. El departamento de bomberos informó que el siniestro tomó alrededor de dos horas para controlarlo.

Con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de España y el mismo personal del centro, se ha desalojado al resto de la residencia, hasta un total aproximado de unas 70 personas.

La casa se encuentra ubicada en el suburbio de Moncada, al norte de la ciudad de Valencia.

Gran cantidad de personas pidieron auxilio

El jefe de bomberos José Basset dijo que el fuego parecía haber comenzado en una habitación del primer piso, cuando llegaron los bomberos, señaló, había “gran cantidad de personas pidiendo auxilio y atrapadas por el humo”.

El departamento de salud comunicó que cinco personas murieron en el hogar y una falleció en el hospital por inhalación de humo, en total seis muertos.

Familiares angustiados preguntaron por sus familiares

A la casa de retiro llegaron familiares de los internos que de forma angustiada preguntaban por el estado de salud de sus familiares.

El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez, transmitió sus condolencias a las familias por los ancianos muertos.

Las causas del incendio son investigadas por la Guardia Civil, aunque los investigadores consideran que podría deberse a un cortocircuito en un mecanismo asociado a una botella de oxígeno.

“Mis condolencias para las familias de las personas fallecidas", indicó en un tuit. "Seguimos con preocupación la evolución de las personas heridas. Todo nuestro apoyo para ellas y para la localidad”.

Tres días de luto

Las autoridades municipales en Moncada, España, declararon tres días de luto y las banderas ondeaban a media asta en el ayuntamiento.

Se anunció un minuto de silencio.

