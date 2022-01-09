Incendio en Nueva York deja al menos 31 heridos

Un incendio en un edificio de departamentos Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, deja al menos 31 heridos, según los reportes preliminares.

El siniestro comenzó en un departamento dúplex en el tercer piso de un inmueble de 19 plantas, por lo que elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas.

#AlMomento Se reportan decenas de heridos tras #incendio de un edificio residencial en el Bronx, Nueva York. pic.twitter.com/Rpe8pGHUYl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 9, 2022

A través de redes sociales, el Departamento de Bomberos de Nueva York reportó que 200 miembros están trabajando para frenar el incendio y que, entre los heridos, solo se encuentran civiles.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Actualmente se desconoce la causa por la que comenzó el incendio, así como el estatus de los heridos o a qué hospitales fueron trasladados.

Usuarios en redes sociales capturan el momento del incendio en Nueva York

Mediante las redes sociales, diversos usuarios compartieron videos y fotos del incendio. De igual forma, publicaron momentos en los que se aprecia el trabajo de rescate de los bomberos.

Asimismo, en algunos materiales, de observa cómo los elementos sacan a un bebé de brazos por una de las ventanas del edificio, en otros se presume que algunas personas saltaron a trampolines desde los primeros pisos para salvarse.

A pesar de todo esto, las autoridades de Nueva York no han emitido ningún comunicado oficial.

#FDNY made numerous rescues at a 5 alarm fire in the Bronx, going on right now. HazMat was requested for a Lithium Ion battery on fire. It is unclear if the battery caused this fire or was damaged by the fire. Fire Marshals will investigate @UFANYC @UFOA854 @IAFFNewsDesk pic.twitter.com/GNrs6FtIKZ — NYCFireWire (@NYCFireWire) January 9, 2022

Alcalde de Nueva York reconoce el esfuerzo de los bomberos para frenar el incendio

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó al lugar para supervisar y reconocer el trabajo de los elementos que participaron en el rescate.

De igual forma, a través de las redes sociales de la alcaldía de la Gran Manzana, Adams agradeció al los valientes bomberos de Nueva York por su trabajo en el incendio de que prendió cinco alarmas en Bronx.