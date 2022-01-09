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Incendio en Nueva York deja al menos 31 heridos

En Nueva York, miembros del cuerpo de bomberos trabajan para frenar un incendio en un edificio de 19 pisos; hay 31 heridos.

Nueva York incendio heridos
|Twitter: @FDNY

Escrito por: Azteca Noticias

Un incendio en un edificio de departamentos Bronx, en Nueva York, Estados Unidos, deja al menos 31 heridos, según los reportes preliminares.

El siniestro comenzó en un departamento dúplex en el tercer piso de un inmueble de 19 plantas, por lo que elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas.

A través de redes sociales, el Departamento de Bomberos de Nueva York reportó que 200 miembros están trabajando para frenar el incendio y que, entre los heridos, solo se encuentran civiles.

Actualmente se desconoce la causa por la que comenzó el incendio, así como el estatus de los heridos o a qué hospitales fueron trasladados.

Usuarios en redes sociales capturan el momento del incendio en Nueva York

Mediante las redes sociales, diversos usuarios compartieron videos y fotos del incendio. De igual forma, publicaron momentos en los que se aprecia el trabajo de rescate de los bomberos.

Asimismo, en algunos materiales, de observa cómo los elementos sacan a un bebé de brazos por una de las ventanas del edificio, en otros se presume que algunas personas saltaron a trampolines desde los primeros pisos para salvarse.

A pesar de todo esto, las autoridades de Nueva York no han emitido ningún comunicado oficial.

Alcalde de Nueva York reconoce el esfuerzo de los bomberos para frenar el incendio

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegó al lugar para supervisar y reconocer el trabajo de los elementos que participaron en el rescate.

De igual forma, a través de las redes sociales de la alcaldía de la Gran Manzana, Adams agradeció al los valientes bomberos de Nueva York por su trabajo en el incendio de que prendió cinco alarmas en Bronx.