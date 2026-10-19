Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Plataforma de Pemex Abkatún-H de Campeche sufre incendio; no hay heridos (VIDEO)

Un incendio se registró en la plataforma Abkatún-H de Pemex, en la Sonda de Campeche. Equipos de emergencia ya atienden el siniestro. Conoce los detalles.

Incendio en plataforma Abkatún-D de Campeche
Así se ve el incendio en la plataforma Abkatún-D de Campeche.|Especial.

Escrito por: César Contreras

Alrededor de las 11:20 horas de hoy 19 de octubre de 2026, inició un incendio en la plataforma Abkatún-H de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la Sonda de Campeche.

Reportes de medios locales indican que los hechos ocurrieron en el Centro de Proceso Abkatún y que personal de emergencias acude al lugar para atender el siniestro.

Pemex confirma incendio en plataforma Abkatún

Pemex confirmó en sus redes sociales el incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen. Añadió que están activados los protocolos de seguridad y barcos contraincendios atienden la situación. Además, no hay personas lesionadas.

Tags relacionados
Pemex Accidentes