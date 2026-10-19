Plataforma de Pemex Abkatún-H de Campeche sufre incendio; no hay heridos (VIDEO)
Un incendio se registró en la plataforma Abkatún-H de Pemex, en la Sonda de Campeche. Equipos de emergencia ya atienden el siniestro. Conoce los detalles.
Alrededor de las 11:20 horas de hoy 19 de octubre de 2026, inició un incendio en la plataforma Abkatún-H de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en la Sonda de Campeche.
Reportes de medios locales indican que los hechos ocurrieron en el Centro de Proceso Abkatún y que personal de emergencias acude al lugar para atender el siniestro.
#AlMomento | Medios locales reportan un incendio en la plataforma habitacional Abkatún, en la Sonda de Campeche.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2026
Información en desarrollo...https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/n08UWoBwXP
Pemex confirma incendio en plataforma Abkatún
Pemex confirmó en sus redes sociales el incendio en la plataforma satélite no tripulada Abkatún H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen. Añadió que están activados los protocolos de seguridad y barcos contraincendios atienden la situación. Además, no hay personas lesionadas.
Petróleos Mexicanos informa que, a las 11:15 horas, se registró fuego en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, a 73 km de Ciudad del Carmen.— Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 19, 2026
De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y embarcaciones contraincendios atienden la emergencia.
No se reportan… pic.twitter.com/k4Mc8Webpm