México envía personal a Canadá para combatir incendios forestales

Por tercera ocasión, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) envió un contingente de personal combatiente que ayudará en la supresión de incendios forestales en Canadá.

Esto se da en el marco del Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre ambos países.

El contingente mexicano, que en esta ocasión trabajará en la provincia de Ontario, está conformado por cinco brigadas, cinco jefes de brigada, 20 jefes de cuadrilla, dos representantes de la dependencia en campo, un coordinador Covid y el resto como personal combatiente de línea, quienes hacen un total de 101 personas.

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Este personal proviene de 22 entidades del país: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Todos ellos, cumplen con los requisitos y estándares solicitados por Canadá ya que completaron su registro en la plataforma en línea del Sistema de Selección de Combatientes de Incendios Forestales para Despliegues Internacionales (SISECOIF) 2021 y acreditaron satisfactoriamente la fase de evaluaciones presenciales de aptitud física y conocimientos en materia de incendios forestales.

La concentración de las 101 personas seleccionadas, tres de ellas mujeres, se llevó a cabo del 15 al 17 de julio en las oficinas centrales de la Conafor, ubicadas en Zapopan, Jalisco donde terminaron algunas otras actividades como el pesaje de equipaje, revisión médica, prueba de COVID-19, revisión de equipo personal de protección, entre algunas otras.

Este contingente es enviado por el gobierno mexicano a solicitud de Canadá, y responde a la estadística del Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales (CIFFC), que cataloga la situación actual en ese país como crítica, por lo que se declaró un nivel 5 de preparación nacional.

La clasificación de los niveles de preparación es establecida de acuerdo con las condiciones climáticas, cantidad de vegetación que pueda arder (combustibles), pronóstico de comportamiento del fuego y la disponibilidad de recursos nacionales para la supresión de incendios, siendo el número cinco el nivel más alto en una escala 1-5, por lo que se considera al Nivel 5 como el más alto.

El contingente mexicano arribó el 17 de julio al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto y donde fue recibido por una comitiva encabezada del lado mexicano por el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho y el cónsul general de Toronto, Porfirio Thierry Muñoz Ledo.

Por parte de la representación canadiense asistieron el nuevo Ministro para Asuntos Indígenas, Desarrollo del Norte, Minas, Recursos Naturales y Forestales, Greg Rickford, y el Asesor Especial para Asuntos Internacionales del Premier de la provincia de Doug Ford, Anish Dwivedi.

Como parte de este proyecto de cooperación bilateral, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario (OMAFRA) confirmó la disponibilidad de inocular a los miembros del contingente mexicanos contra el Covid-19, haciendo uso de la clínica móvil y la capacidad logística utilizada para vacunar a los participantes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) al momento de su llegada.

Este intercambio de personal y apoyo fortalece el compromiso del gobierno de México con el pueblo canadiense, y pone de manifiesto la efectividad de los mecanismos de cooperación bilaterales y regionales que se tienen con el gobierno de Canadá.

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