VIDEO: Incendios forestales en Argelia, mueren al menos 37 personas

Al menos 37 personas murieron y decenas resultaron heridas en incendios forestales en el norte de Argelia, anunció el ministro argelino de Interior, Kamel Beldjoud, reviviendo el espectro del verano de 2021, el más mortífero de la historia moderna del país.

Dificultad respiratoria y quemaduras entre los heridos

Entre los heridos, el último balance de Protección Civil detalló que en Souk Ahras, ciudad fronteriza con Túnez de unos 500,000 habitantes, había 41 personas con dificultades respiratorias y cuatro con quemaduras de diversa consideración.

Los animales, los árboles tampoco se salvaron de los incendios, la mayoría de los cuales los bomberos y helicópteros lograron controlar durante todo el día del jueves (18 de agosto).

Las llamas ardían cerca de algunas ciudades

Varias carreteras estaban cerradas y las llamas ardían cerca de algunas ciudades del país, según medios de comunicación, mientras las autoridades desplegaban helicópteros para intentar contener los incendios.

Los medios locales mostraron impresionantes imágenes en las que se veía a los habitantes huyendo de sus casas ante la llegada del fuego en Souk Ahras, de donde fueron desalojados unos 350 habitantes.

huge wildfires have been reported in algeria, this one is in the souk ahras province :( i hope this won't be a repeat of last year...

📸 algerie360 pic.twitter.com/yLcyXaarCO — antinéa 🇩🇿 (@bintaldzayir) August 17, 2022

39 incendios en activo en Argelia

Hay 39 incendios forestales en activo en 14 prefecturas, indicó Protección Civil, precisando que la prefectura de El Tarf registra el mayor número de incendios con 16, incluyendo un buen número aún en curso.

Desde principios de agosto se han desatado 106 incendios forestales que han arrasado 800 hectáreas de bosque y 1,800 hectáreas de monte bajo, dijo el ministro del Interior, destacando que "algunos fuegos son provocados".

Argelia, el país más grande de África, tiene solo 4.1 millones de hectáreas de bosque, con una insuficiente tasa de reforestación del 1.76%.

Según la televisión privada Ennahar, medio centenar de personas debieron ser hospitalizadas en El Tarf, ciudad de unos 100,000 habitantes.

Los helicópteros de Protección Civil con apoyo del ejército intervinieron en tres prefecturas, incluida Souk Ahras.

Argelia había alquilado un avión anfibio ruso Beriev BE 200, pero tras usarse en varios lugares sufrió una avería y no volverá a operar hasta el sábado, reconoció el ministro Beldjoud, mientras la opinión pública reclama por la insuficiencia de aviones en el país para hacer frente a las llamas.

