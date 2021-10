¿Miedo a estar incomunicado y sin internet? Podría ser nomofobia

La dependencia y adicción al teléfono celular son considerados dos indicadores de la nomofobia, una enfermedad del siglo XXI que consiste en el miedo irracional a estar incomunicado a internet.

Este lunes 4 de octubre, en México y casi todo el mundo la conexión a WhatsApp, Facebook e Instagram se vio interrumpida, lo que afectó a millones de personas que utilizan sus dispositivos móviles y estas redes sociales para trabajar o para el entretenimiento.

Te puede interesar: Estas son las teorías de la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram

El “apagón”, que duró más de seis horas, expuso la dependencia que la mayoría de las personas tienen a su teléfono celular y el malestar que produce estar fuera de lo que ocurre en las redes sociales.

Al menos el 61 por ciento de los usuarios miran sus dispositivos móviles en los primeros cinco minutos después de despertarse, mientras que el 72 por ciento lo hace al menos una vez por hora, según una editorial de literatura científica.

Sin embargo, cuando la dependencia al celular es “extrema” se habla de nomofobia, que significa “no-mobile-phone phobia”. Se trata del miedo a quedarse incomunicado de lo que sucede en las plataformas virtuales por no tener internet o por una falla como la ocurrida este lunes.

#SabiasUnDato La nomofobia es el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin un teléfono celular. pic.twitter.com/7XHNXx6osD — 🧠SABÍAS UN DATO ™ (@sabiasundato_o) May 12, 2021

¿Cuáles son las causas de este miedo a estar incomunicado?

Antonio de Dios, psicólogo del Hospital Quirón de Marbella, España, dijo a una agencia internacional que una causa de la nomofobia es la inseguridad, ya que algunas personas toman al celular como su principal manera de relacionarse con los demás.

“Mi vida circula alrededor de satisfacer al otro, si me llaman y no tengo la posibilidad de estar conectado, me siento solo y aparece el miedo de decepcionar a los demás”.

El perfeccionismo es otra causa por la que puede aparecer esta condición, debido a que hay usuarios de internet que sienten la necesidad de hacer todo sin fallar, por lo que no responder a tiempo por falta de internet les genera miedo.

¿Cuáles son los síntomas de la nomofobia?

De acuerdo con Antonio de Dios, una persona podría sufrir nomofobia si detecta alguno de los siguientes síntomas.



Sensación de ansiedad

Taquicardia

Pensamientos obsesivos

Dolor de cabeza

Dolor de estómago

Una de las consecuencias de este miedo irracional a estar desconectado a internet es el insomnio, ya que las personas no pueden despegarse del celular por las noches e interrumpen sus horas de sueño.

Sabes... ¿qué es la #nomofobia?



El celular es indispensable para realizar actividades a distancia; nueve de cada diez usuarios disponen de un celular inteligente, sin embargo, debemos cuidar nuestra salud y disminuir su uso para una mejor armonía familiar, laboral y académica. pic.twitter.com/ulFPNXj6sC — Ana Lilia Herrera (@AnaLiliaHerrera) August 6, 2021

Para recibir un tratamiento contra la nomofobia lo recomendable es consultar con un especialista, un profesional de la salud especializado en adicciones. “Nuestra vida ha de estar centrada en nosotros mismos y no en la comunicación con los demás”, finalizó de Dios.

Te puede interesar: Twitter se burla de la caída de WhatsApp y esta responde