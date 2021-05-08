Hongo negro, la nueva consecuencia de Covid-19 en India

Conforme avanza la pandemia de Covid-19 se detectan tanto nuevos síntomas como secuelas, la más reciente de estas últimas fue la mucormicosis u hongo negro, descubierto recientemente en India.

Autoridades sanitarias de India han alertado que el hongo negro podría causar incluso la amputación de algún miembro o ceguera en quien padeció Covid-19.

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En el Hospital Sir Ganga Ram de la India se detectó que seis pacientes padecían hongo negro provocado por la enfermedad de Covid-19.

“Estamos viendo un aumento nuevamente en esta peligrosa infección por hongos desencadenada por Covid-19. En los dos últimos días hemos admitido seis casos de mucormicosis (hongo negro)”, explicó el médico de India, Manish Munjal.

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Agregó que los pacientes con Covid-19 que tienen niveles de azucar altos o sin controlar, padecen este hongo negro, lo que desencadena la pérdida de la vista o incluso la amputación de la mandíbula.

El hospital de India ya investiga cuáles podrían ser los factores desencadentantes de esta nueva secuela de Covid-19, el hongo negro.

Al respecto, médicos indicaron que el tratamiento para combatir la enfermedad debe estar basado en esteroides y la diabetes, pues podrían estar relacionados como causantes del hongo negro, ya que dichos medicamentes disparan los niveles de glucosa.

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En 2020 reportaron casos de hongo negro por Covid-19 en India

De acuerdo con expertos en enfermedades infecciosas de India, la enfermedad de hongo negro ya se había detectado desde el 2020 cuando en dos semanas habían detectado al menos 15 casos, algunos llegaron a la amputación de la mandíbula, incluso murieron.

"Vemos un aumento de esta peligrosa infección por hongo negro provocada por Covid-19", indicaron médicos.

Síntomas del hongo negro por Covid-19 hallado en India

Médicos de India explicaron que algunos de los síntomas que experimentan los pacientes que padecieron Covid-19 y sufren de hongo negro son dolor de cabeza, manchas negras en boca o puente nasal, erupciones en la piel o tono negruzco de la misma, hinchazón en mejillas, entre otros, ya que puede varias dependiendo de cada paciente.

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