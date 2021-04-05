India registra más de 100 mil casos de Covid-19 en 24 horas

Por primera vez, India registró más de 100 mil nuevos casos de Covid-19 en 24 horas. De esta manera, el total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 12.5 millones en India, y el número de muertos de 165 mil.

El estado más afectado por Covid-19, Maharashtra, que incluye a la megalópolis de Bombay, aplicó nuevas restricciones sanitarias.

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Maharashtra es el estado más afectado por Covid-19, ya que cerca de 60 mil nuevos casos se han registrado en las últimas 24 horas, sobre una población de 110 millones de habitantes.

De acuerdo con las autoridades locales, este domingo decidieron adelantar el toque de queda de una hora, de las 20:00 horas a las 19:00 horas, para aplicar un confinamiento el fin de semana, y cerrar bares, restaurantes, cines, albercas, lugares de culto y lugares públicos, prohibiendo además reuniones de más de cuatro personas.

Narendra Modi, primer ministro indio, busca evitar recurrir a un confinamiento nacional, como en marzo de 2020, cuyas consecuencias fueron desalentadoras para la población más pobre.

Por ahora, India ha administrado más de 80 millones de dosis de la vacuna contra coronavirus.

INDIA RETIENE VACUNA COVID-19 DE ASTRAZENECA

Hace unos días se dio a conocer la retención temporal por parte de la India de las principales exportaciones de la vacuna de Covid-19 de AstraZeneca, lo que provocaría retrasos en la vacunación de África.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la India decidió retrasar las exportaciones de las vacunas fabricadas en su territorio por el Serum Institute of India (SII) para garantizar que puede satisfacer la demanda local.

"Si el retraso continúa, espero que sea un retraso y no una prohibición, eso sería catastrófico para cumplir nuestro calendario de vacunación", comentó el director de los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades, John Nkengasong.

