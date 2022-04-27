En India mueren 11 personas electrocutadas durante una procesión

Murieron 11 personas electrocutadas, entre ellas tres menores de edad, durante la procesión de un festival en India , cuando la parte superior de un camión que participaba en el evento chocó contra un cable de alta tensión.

El accidente ocurrió este miércoles durante una procesión en un festival del templo en la aldea de Kalimedu, distrito de Thanjavur, India. Las 11 víctimas formaban parte de las personas que iban la carroza.

Algunos medios locales informaron que el accidente sucedió cuando la carroza intentó dar un giro en su camino y su parte alta entró en contacto con los cables de alta tensión, lo que causó que las 11 personas más cercanas se electrocutaran.

De acuerdo con las autoridades de India, el carro alegórico se comenzó a incendiar, por lo que los mismo asistentes intentaron apagar el fuego y tres más resultaron con quemaduras.

#BREAKING

Heartbreaking #Accident in #Thanjavur district of #Tamilnadu when a temple car moving with a religious procession came in contact with live wire.

11 devotees electrocuted & 15 injured

Govt issue interim relief.



#electrocution pic.twitter.com/sJ1y6gC6B3 — News Mirror (@NewsMirror24) April 27, 2022

El festival es una celebración popular en India que se realiza cada año y es organizado por un templo hindú. La policía precisó que en años anteriores se cortaba la red eléctrica durante el paso de la procesión, sin embargo este año no se hizo porque no sabían que habría carrozas altas.

Pero uno de los vehículos aumentó su altura de última hora sin avisar a las autoridades, lo que propició el incidente.

Autoridades de India darán apoyo a las familias de las víctimas

Las autoridades de India aseguraron que darán un apoyo económico de 500 mil rupias (seis mil 500 dólares) a las familias de las víctimas que dejó la procesión.

“Se proporcionarán 50,000 del Fondo Nacional de Ayuda del Primer Ministro”, compartieron las autoridades de India mediante un comunicado.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, envió sus condolencias a las familias de las personas electrocutadas durante la procesión.

“Me entristeció saber del accidente en Thanjavur, Tamil Nadu. Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas de este trágico momento. Espero que los lesionados se recuperen pronto”.