La policía de Indonesia dijo el domingo 2 de octubre que 125 personas murieron y más de 320 resultaron heridas después de una estampida humana que siguió a los disturbios de la multitud en un partido de fútbol en la provincia de Java Oriental durante la noche.

Algunos funcionarios locales reportaron 174 muertos, pero el vicegobernador de Java Oriental, Emil Dardak, explicó que el número de víctimas fatales se redujo a 125 debido a que algunos fallecidos se contabilizaron dos veces.

Después de que terminó el partido entre Arema FC y Persebaya Surabaya, los seguidores del equipo perdedor invadieron la cancha por lo que la policía lanzó gases lacrimógenos. Este hecho fue lo que provocó una estampida y varios casos de asfixia, dijo a los periodistas el jefe de policía de Java Oriental, Nico Afinta.

Las imágenes mostraban a personas corriendo hacia la cancha en el estadio de Malang y a varios fanáticos heridos que eran sacados del estadio.

La liga superior de Indonesia, BRI Liga 1, suspendió los juegos durante una semana después del partido que Persebaya ganó 3-2 y a la par se inició una investigación, dijo la Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI). Así mismo, la Asociación mandó sus condolencias a los familiares de los fallecidos durante la estampida en el estadio.

Los brotes de violencia entre aficionados durante partidos de fútbol en Indonesia ya han sucedido con anterioridad y se debe a la fuerte rivalidad entre clubes.

#IMPORTANTE | ¡Otra vez el balón se mancha de sangre! 🩸⚽



Policía de #Indonesia reporta numerosos muertos y heridos durante un partido de futbol entre el #AremaFC y #Persebaya Surabaya, en el Estadio #Kanjuruhan.



Información en proceso. pic.twitter.com/8yLULlqxrL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2022

Exigen evaluar la seguridad en partidos de fútbol

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, exigió a las autoridades correspondientes una evaluación minuciosa de la seguridad en los partidos de fútbol, además ordenó a la asociación de fútbol del país (PSSI) detener los partidos de la Liga 1 hasta que la investigación concluya.

Jokowi, como se conoce al mandatario, pidió que el incidente sea la "última tragedia del fútbol en la nación".

El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, especifica en sus regulaciones de seguridad que los delegados o la policía no deben portar ni utilizar armas de fuego ni "gases para el control de multitudes".

Saya menyampaikan dukacita mendalam atas tragedi sepakbola yang membawa korban jiwa di Kanjuruhan, Malang, tadi malam.



Atas kejadian ini, saya memerintahkan untuk menghentikan sementara liga sepakbola PSSI sampai evaluasi dan perbaikan pengamanan dilakukan. pic.twitter.com/Gf5xAeok8N — Joko Widodo (@jokowi) October 2, 2022

Estampida difundida en redes

La estampida que siguió a los disturbios en el partido de fútbol fueron difundidos en redes por los asistentes, que lograron captar diferentes ángulos de la riña.

Algunos difundieron el momento en que los aficionado invaden la cancha, mientras otros captaron el momento en que la policía de Indonesia lanzó gases lacrimógenos para controlar la situación.