Indonesia sancionará las relaciones sexuales fuera del matrimonio

El parlamento de Indonesia aprobó un código penal que sanciona las relaciones sexuales fuera del matrimonio y a las parejas que viven en unión libre. Dicha ley se aplicará para los indonesios y extranjeros que vivan en el país.

Esta nueva ley forma parte de una serie de cambios penales, los cuales también prohíben insultar al presidente o a las instituciones estatales, así como expresar puntos de vista contrarios a la ideología estatal.

Aquellos que incumplan el código penal, podrían ser sancionados con hasta un año de cárcel, por lo que diversos críticos indicaron que la legislación socava las libertades civiles.

La aprobación de sancionar las relaciones sexuales fuera del matrimonio se produce incluso cuando los grupos empresariales advirtieron que podría dañar la imagen de Indonesia como destino turístico y de inversión.

No obstante, no entrarán en vigencia hasta dentro de tres años para permitir que se redacten los reglamentos de implementación.

|Reuters

El Código Penal en Indonesia provoca descontento

Aunque los legisladores de Indonesia elogiaron la aprobación del código penal que la nación del sudeste asiático ha estado discutiendo revisar desde que declaró su independencia de los holandeses.

Los opositores al proyecto de ley destacaron artículos que dicen que son socialmente regresivos, frenarán la libertad de expresión y representarán un "gran revés" para garantizar la conservación de las libertades democráticas tras la caída del líder autoritario Suharto en 1998.

“Aunque esta ley está hecha para el público, cuando la examinamos más de cerca, estas leyes pueden llevar a las personas a la cárcel. Es por eso que estamos promoviendo la conciencia pública de que el público debe saber que todos podemos ser acusados bajo esta ley con las acciones más pequeñas, y todo lo que hacemos tiene un alto potencial de ser criminalizado”, indicó el ciudadabi Muhammad Afif Abdul Qoyim.

Un experto en leyes también dijeron que el código penal "afecta psicológicamente a la sociedad en Indonesia”.

