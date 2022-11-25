Afectados por terremoto en Indonesia: “El gobierno no nos ha ayudado”

Los sobrevivientes de un terremoto mortal en Indonesia dijeron el jueves 24 de noviembre que estaban luchando para reconstruir sus vidas y aseguran que "todavía no habían recibido nada del gobierno".

El terremoto de magnitud 5,6 del lunes (21 de noviembre) centrado en la ciudad de Cianjur, a unos 75 km (50 millas) al sur de la capital, Yakarta, mató al menos a 272 personas, dejó más de 20 desaparecidos y cientos de heridos, muchos de ellos con lesiones muy graves.

Dedi Cahyadi y su esposa Siti Fatima buscaron ropa y otras pertenencias entre los escombros de su casa y los llevaron a una tienda de campaña donde se refugiaban con otros familiares. Esas tiendas están en lo que quedó de la vía pública, entre escombros y varillas salidas de las construcciones que apenas se mantienen en pie.

Dedi Cahyadi / Damnificada:

Si se trata de comida y bebida, a veces la gente nos las da... pero las cosas para apoyar la vida diaria, como colchones o alfombras para dormir, todavía no las tenemos”.

Las autoridades dijeron que los deslizamientos de tierra y el terreno montañoso estaban obstaculizando los esfuerzos para entregar suministros.

Afectados por terremoto en Indonesia: “No hemos recibido ayuda del gobierno”.|AJENG DINAR ULFIANA/REUTERS

Autoridades dicen que no entregan ayuda por culpa de los deslizamientos de tierra

El jefe de la agencia de mitigación de desastres, Suharyanto, que como muchos indonesios solo tiene un nombre, dijo el jueves que se habían desplegado casi 5 mil voluntarios para ayudar a distribuir agua, comida instantánea, tiendas de campaña y pañales. Del otro lado de la moneda están los miles de damnificados que aseguran esa ayuda no ha llegado.

Indonesia es una de las naciones más propensas a los terremotos en la tierra y regularmente registra terremotos más fuertes en alta mar. Pero el último terremoto fue particularmente mortal ya que golpeó en un área densamente poblada a una profundidad de solo 10 km (6 millas).

"Sí, entonces se nos dará ayuda cuando la pidamos, y aun así todavía falta. No hay arroz, ni aceite para cocinar, así que solo nos dan galletas y fideos. Mientras tanto, todavía no hemos recibido nada del gobierno hasta ahora"., aseguró Siti Fatima, sobreviviente al terremoto que hace cinco días cimbró Indonesia.