Alerta en Indonesia por erupción del volcán Semeru

Este domingo 04 de diciembre, cientos de personas fueron evacuadas tras la erupción del volcán Semeru, en la isla de Java, en Indonesia; las cenizas habrían cubierto varias aldeas.

Los primeros reportes indican que fueron casi 2 mil habitantes evacuados de las zonas aledañas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, por lo que las autoridades activaron la alerta máxima.

Se calcula que la nube alcanzó los 15 kilómetros de altura.

Videos muestran a personas huyendo de la erupción del Semeru

En videos que circulan en redes sociales se observa cómo decenas de personas abandonan sus hogares por la erupción del volcán Semeru.

En motos, autos y a pie, quienes estaban en riesgo fueron dirigidos a alguno de los 11 albergues que el gobierno de Indonesia habilitó.

Autoridades de Indonesia continúan evacuación

Las autoridades de Indonesia, pidieron a los ciudadanos respetar un perímetro de 13 kilómetros a la redonda para prevenir accidentes.

Lo anterior, debido a que se calcula que durante la última erupción del Semeru, hace un año, cerca de 50 personas perdieron la vida.

Recientemente un terremoto azotó Indonesia y dejó más de 100 fallecidos

Cabe señalar que el pasado 21 de noviembre, un terremoto de 5.6 grados sacudió a la misma provincia de Java, en Indonesia, dejando un saldo de 156 personas muertas.

En aquel entonces, el movimiento causó que la tierra se deslizara y arrasara con edificios en Cianjur, la zona más afectada y donde se contabilizaron más fallecidos.

El sismo de 3 minutos causó pánico entre la población, que trató de ponerse a salvo, según diversos videos del momento.

Los primeros recuentos indican que al menos 2 mil casas y edificaciones quedaron destruidas o con daños estructurales considerables tras el terremoto.