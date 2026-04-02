Terremoto de 7.6 sacude Indonesia; hay un muerto

Un fuerte terremoto de magnitud 7.6 impactó a Indonesia hoy 2 de abril de 2026, en la zona norte del mar de Molucas, dejando edificios derrumbados y causó la muerte de una persona.

La víctima se llamaba Deje Leiha, de 70 años de edad, quien murió después de que le cayeron un montón de escombros en la zona de Manado, después de que se derrumbó parte de un edificio utilizado por la autoridad deportiva local, afirmó un vocero del Servicio de Búsqueda y Rescate.

A powerful 7.4-magnitude earthquake hit North Sulawesi, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/qmzKei4WKb — Disaster News (@Top_Disaster) April 2, 2026

Alerta de tsunami en Sulawesi: Reportan olas de 75 cm tras el sismo en el mar de Molucas

BMKG, agencia meteorológica de Indonesia, informó que se registraron olas de tsunami en cinco lugares, la más alta de 75 centímetros en Minahasa del Norte, en Sulawesi del Norte. Agregaron que registraron cerca de 50 réplicas, la mayor de 5.8 en magnitud.

Varios habitantes tuvieron que evacuar edificios ante el temor de que se vinieran abajo. Por ejemplo, pacientes del Hospital Adventista de Manado salieron a las calles frente al centro hospitalario tras el terremoto.

¿Por qué Indonesia es zona de desastres? El impacto del Anillo de Fuego del Pacífico

Indonesia se encuentra en el "Anillo de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica donde se encuentran diferentes placas de la corteza terrestre y se producen numerosos terremotos y erupciones volcánicas.

