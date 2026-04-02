Fuerte sismo en Indonesia despierta la alerta por tsunami: mira las imágenes del desastre

Durante las primeras horas de este jueves, el pánico se apoderó nuevamente del continente asiático. Un fuerte sismo de magnitud 7.4, que ha sido estimado hasta en 7.8 por el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, sacudió con suma violencia la región del mar de las Molucas en Indonesia.

El fenómeno no solo estremeció a la población local, sino que puso al mundo entero a la expectativa de una posible catástrofe en el mar.

🔴 #AHORA | Primeras imágenes de la destrucción causada por un violento terremoto en Indonesia. pic.twitter.com/oAXhBRmY7k — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 2, 2026

¿Dónde fue el epicentro?

El temblor sucedió a las 05:48 hora local de Indonesia, se originó a 35 kilómetros de profundidad de las aguas y a 127 kilómetros al oeste-noroeste de la localidad de Ternate. La violenta sacudida encendió de inmediato las alarmas internacionales.

Las autoridades emitieron una alerta por amenaza potencial de tsunami no solo para el país asiático, sino también para las costas de Malasia y Filipinas.

🌊🚨 Indonesia en alerta: autoridades advierten olas de tsunami de 0.3 a 1 metro tras fuerte terremoto en Ternate.



Zonas costeras vigilancia mientras equipos de emergencia monitorean posibles impactos y réplicas. No se reportan víctimas hasta ahora. |@Worldsource24 https://t.co/DxLlhVxdPx pic.twitter.com/oTBweieizD — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) April 1, 2026

De acuerdo con los reportes oficiales del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, existe el riesgo inminente de que se produzcan olas peligrosas en un amplio radio de mil kilómetros desde el epicentro.

Alerta de Tsunami: ¿Qué países están en riesgo y de qué tamaño serán las olas?

En redes sociales y agencias de noticias ya circulan las primeras imágenes de la destrucción causada por este temblor en Indonesia.

Los usuarios han compartido videos de los daños estructurales, y existe una preocupación particular por las comunidades vulnerables y marginadas cercanas a la zona cero, como los habitantes de la pequeña Isla Maju.

Aunque los pronósticos oficiales indican que las olas del tsunami podrían alcanzar un metro de altura por encima de la marea en las costas indonesias, el temor entre la población es innegable.

Para otros territorios como Japón, Guam, las Islas Marianas del Norte, Palaos, Papúa Nueva Guinea y Taiwán, se espera que el impacto sea menor.

El trágico historial de sismos en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Para los habitantes de Indonesia, un extenso archipiélago donde habitan más de 280 millones de personas, cualquier rugido de la tierra es sinónimo de alerta máxima. Al estar ubicado sobre el inestable Cinturón de Fuego del Pacífico, el país experimenta terremotos y erupciones volcánicas con extrema frecuencia, albergando un historial trágico con los desastres naturales.

Aún está muy fresca la herida del violento sismo de magnitud 5.6 ocurrido el 21 de noviembre de 2022 en la provincia de Java Occidental. En aquel mortífero desastre, el temblor derribó escuelas y edificios rurales, dejando un saldo de casi 300 personas muertas y cientos de heridos.

Las imágenes de ese entonces mostraban a la gente huyendo aterrorizada, muchos cubiertos de sangre y escombros, y se reportó que gran parte de las víctimas fatales eran niños de escuelas públicas e islámicas que tomaban clases cuando los techos colapsaron sobre ellos.