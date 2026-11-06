El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, así como contra empresas, por su probable participación en el escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei.

La información fue dada a conocer este viernes por el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, quien notificó las acciones emprendidas a la Cámara de Diputados mediante un escrito dirigido a los presidentes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción.

Denuncias tras escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei

Las denuncias llegan tras el escándalo de corrupción de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el contratista Alfredo Hernández.

El documento enviado por el Órgano Interno de Control (OIC) no identificó públicamente a las otras personas señaladas ni detalló la participación que presuntamente habrían tenido en los hechos investigados.

El @INEMexico presentó formalmente una denuncia

ante la @FGRMexico contra Guadalupe Taddei y su clan de corrupción dentro del instituto.



El instituto pide que se investiguen los hechos denunciados sin distinción de personas, cargos,

responsabilidades o periodos de gestión.… pic.twitter.com/M7VFOKJgZW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 7, 2026

Víctor Hugo Carvente explicó que las seis denuncias fueron presentadas contra personas servidoras y exservidoras públicas del instituto, además de personas morales, por su posible intervención en conductas contempladas como delitos en la legislación.

¿Por qué se presentaron las denuncias?

Entre las irregularidades mencionadas se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, la utilización de documentos falsos, el tráfico de influencias, el ejercicio ilícito del servicio público y el cohecho.

También se incluyeron otros posibles delitos que puedan ser identificados por las autoridades competentes durante el desarrollo de las investigaciones.

Se informó que las acciones penales no son las únicas medidas emprendidas por el órgano de control, pues también se notificó a ocho funcionarios y exfuncionarios del INE, así como a una empresa, para que comparezcan en las audiencias iniciales de procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con la presunta comisión de faltas graves.