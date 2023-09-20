INE impone veto electoral a servidores de la nación

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para prohibir la participación de los llamados servidores de la nación, o cualquier persona relacionada con programas sociales, en procesos electorales.

Los servidores de la nación, dependientes de la Secretaría del Bienestar, tampoco podrán ser funcionarios de casilla, capacitadores electorales, representantes de partido ni observadores electorales.

Otras prohibiciones que se establecieron son recoger o retener la credencial para votar de los ciudadanos; tampoco podrán emitir expresiones que impliquen la promoción de precandidatos, candidatos, partido político o coalición.

El acuerdo del INE sostiene que estos funcionarios públicos no podrán condicionar, a cualquier persona, la entrega de recursos o la provisión de servicios o programas públicos a cambio de cualquier acción que comprometa o afecte la libertad del sufragio, como la promesa o demostración de su voto.

Por otra parte, el INE se desprende de una sentencia del Tribunal Electoral. Se estima que existen unas 20 mil personas inscritas como servidores de la nación.

En caso de que algún servidor de la nación realice alguna de esta faltas “se remitirá la resolución con la determinación correspondiente al superior jerárquico de la persona funcionaria pública para efecto de que sancione dicha infracción en términos de la legislación de responsabilidades de las personas servidoras públicas aplicable”, sostiene el documento aprobado.

El Consejo General discute los Lineamientos sobre elección consecutiva para senadurías y diputaciones federales por ambos principios, para el Proceso Electoral Federal 2023-2024. pic.twitter.com/zNJPDhEPoT — @INEMexico (@INEMexico) September 20, 2023

Años atrás, defendió el veto electoral ante servidores públicos

Previo a as elecciones 2023, el órgano electoral le pidió a los servidores públicos evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes y coaliciones la cual, aseguró, es congruente con la Constitución.

En aquel momento, ejemplificaron con un expresidente mexicano que con sus recurrentes intervenciones” intentó incidir en el voto ciudadano y puso en riesgo la elección.

“Por eso se modificó la Constitución y se llevó al texto de la misma el principio de imparcialidad con el que deben comportarse todas y todos los servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las elecciones”, concluyeron.