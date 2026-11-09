¡No da tregua! La inflación en México registró un nuevo aumento durante el mes de octubre 2026, disparando el precio de algunos alimentos, servicios y productos en el país.
El tomate verde y el transporte aéreo se coronaron como los dos productos que más subieron de precio, registrando un aumento del 35.58% y 26.36%, respectivamente.
¿Cómo está la inflación en México actualmente?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.75% en octubre 2026, ubicándose arriba de los 3.45% registrados en el mes de septiembre.
La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.
En octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.80% subyacente ▪️3.59% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/8I1PIrF7qC 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 9, 2026
¿Cuál es más caro?: Alimentos y productos que más subieron de precio durante octubre 2026
¡Golpe a la economía familiar! El INEGI compartió la lista de los alimentos, productos y servicios que más subieron de precio a lo largo del décimo mes del año.
- Tomate verde.
- Transporte aéreo.
- Calabacita.
- Servicio de electricidad.
- Servicios profesionales.
- Jitomate.
- Servicios turísticos en paquete.
- Gas doméstico LP.
- Huevo.
- Vivienda propia.
¿A cuánto está el tomate verde?
El precio del tomate verde se encuentra entre los $16 hasta los $35 pesos el kilo en algunas zonas de México, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)
Por su parte, el precio de la calabacita se ubica entre los $20 pesos hasta los $35 pesos el kilo.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo.
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro.
- Impacto en negocios.
- Efectos macroeconómicos.