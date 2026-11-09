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Inflación en México no deja de subir en octubre 2026: Los alimentos y productos que se dispararon este mes

Entre los productos que más subieron de precio están el tomate verde y la calabacita, pero ¿cómo está la inflación en México?

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡No da tregua! La inflación en México registró un nuevo aumento durante el mes de octubre 2026, disparando el precio de algunos alimentos, servicios y productos en el país.

El tomate verde y el transporte aéreo se coronaron como los dos productos que más subieron de precio, registrando un aumento del 35.58% y 26.36%, respectivamente.

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.75% en octubre 2026, ubicándose arriba de los 3.45% registrados en el mes de septiembre.

La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.

¿Cuál es más caro?: Alimentos y productos que más subieron de precio durante octubre 2026

¡Golpe a la economía familiar! El INEGI compartió la lista de los alimentos, productos y servicios que más subieron de precio a lo largo del décimo mes del año.

  • Tomate verde.
  • Transporte aéreo.
  • Calabacita.
  • Servicio de electricidad.
  • Servicios profesionales.
  • Jitomate.
  • Servicios turísticos en paquete.
  • Gas doméstico LP.
  • Huevo.
  • Vivienda propia.

¿A cuánto está el tomate verde?

El precio del tomate verde se encuentra entre los $16 hasta los $35 pesos el kilo en algunas zonas de México, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Por su parte, el precio de la calabacita se ubica entre los $20 pesos hasta los $35 pesos el kilo.

Inflación en México sube durante octubre 2026 Inflación en México no da tregua y vuelve a subir en octubre 2026. (INEGI)

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

  • Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
  • Reducción del poder adquisitivo.
  • Endeudamiento y menor capacidad de ahorro.
  • Impacto en negocios.
  • Efectos macroeconómicos.
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