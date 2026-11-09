¡No da tregua! La inflación en México registró un nuevo aumento durante el mes de octubre 2026, disparando el precio de algunos alimentos, servicios y productos en el país.

El tomate verde y el transporte aéreo se coronaron como los dos productos que más subieron de precio, registrando un aumento del 35.58% y 26.36%, respectivamente.

¿Cómo está la inflación en México actualmente?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.75% en octubre 2026 , ubicándose arriba de los 3.45% registrados en el mes de septiembre.

La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.

En octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.80% subyacente ▪️3.59% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/8I1PIrF7qC 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 9, 2026

¿Cuál es más caro?: Alimentos y productos que más subieron de precio durante octubre 2026

¡Golpe a la economía familiar! El INEGI compartió la lista de los alimentos, productos y servicios que más subieron de precio a lo largo del décimo mes del año.

Tomate verde.

Transporte aéreo.

Calabacita.

Servicio de electricidad.

Servicios profesionales.

Jitomate.

Servicios turísticos en paquete.

Gas doméstico LP.

Huevo.

Vivienda propia.

¿A cuánto está el tomate verde?

El precio del tomate verde se encuentra entre los $16 hasta los $35 pesos el kilo en algunas zonas de México, según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)

Por su parte, el precio de la calabacita se ubica entre los $20 pesos hasta los $35 pesos el kilo .

Inflación en México sube durante octubre 2026 Inflación en México no da tregua y vuelve a subir en octubre 2026. (INEGI)

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar: