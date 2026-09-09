Notas
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¿Te rindió menos la ‘quincena’? Inflación en México se ‘acelera’ en agosto 2026; lista de productos que subieron de precios
La inflación en México se acelera para el octavo mes del año, impactando en el precio de algunos productos y servicios como el huevo, cebolla, entre otros.
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¡Precios por los cielos! Canasta básica vuelve a superar los 2 mil pesos por familia en México; productos más caros en agosto 2026
El costo de la canasta básica en México registró un aumento de $11 pesos para el mes de agosto 2026, impactando el bolsillo de las familias.
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Estos son los estados de México donde se disparó el precio del huevo; llega a superar los 80 pesos por kilo
El precio del huevo se disparó en México durante agosto; conoce los estados donde alcanzó sus mayores costos y las zonas donde supera los 70 y 80 pesos por kilo.
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Se dispara el precio del huevo en México: Cuánto cuesta el kilo
El precio del huevo ha registrado aumentos importantes en distintas partes de México, impactando el bolsillo de millones de familias que lo consumen, ¿a cuánto está?
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Inflación se acelera; lista de productos más caros en agosto
Entre los alimentos que subieron de precio en la primera quincena de agosto 2026 están la cebolla, chile serrano y huevo, entre otros productos.
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¿Se sacude la Bolsa Mexicana de Valores hoy? Cierre del precio del dólar y peso mexicano para este lunes
La Bolsa Mexicana de Valores registró cambios importantes para el último lunes de julio del 2026; te compartimos el cierre de mercados, precio del dólar, bitcoin y petróleo.