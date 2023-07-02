Influencer y fisicoculturista murió tras quejarse de un dolor en el cuello

El influencer y fisicoculturista conocido como Jo Lindner murió a los 30 años en los brazos de su novia debido a un aneurisma. La pareja del joven y sus amigos informaron sobre el fallecimiento a través de redes sociales.

Nicha, novia del también llamado “gurú alemán del fitness”, compartió en sus redes sociales que unos días antes el influencer se quejó de un dolor en el cuello, y finalizó el mensaje con un “Descansa en paz, Jo. Te amo, hombre”.

En las últimas publicaciones del influencer y fisicoculturista alemán compartió sus esfuerzos de acondicionamiento físico tras tomarse un año libre de la intensidad de sus actividades.

El fisicoculturista de origen alemán tenía 8.4 millones de seguidores en Instagram, red social donde compartía sus entrenamientos en el gimnasio para motivar a otros a hacer ejercicio.

Jo Lindner ganó popularidad al hablar sobre los riesgos de los esteroides, pues declaró abiertamente haberlos tomado y los problemas que padeció debido a estas sustancias utilizadas en el mundo del fisicoculturismo.

¿Qué es un aneurisma como el que sufrió el influencer alemán?

De acuerdo con Stanford Medicine, un aneurisma es un abultamiento debilitado en la pared de un vaso sanguíneo que causa una dilatación anormal o distensión superior al 50 por ciento del diámetro normal.

Un aneurisma puede estar ubicado en diversas áreas del cuerpo, como en los vasos sanguíneos del cerebro, la aorta (la arteria más grande del cuerpo, por lo que es el más común), los intestinos, los riñones, el bazo y los vasos sanguíneos de las piernas.

Se desconoce cuál puede ser la causa exacta que provoca un aneurisma; sin embargo, se cree que la aterosclerosis (endurecimiento de las arterias) desempeña un papel importante en esta patología.

La aterosclerosis puede ser causada por factores como edad avanzada, antecedentes familiares, alto nivel de grasa en la sangre, presión sanguínea alta, fumar, diabetes y obesidad.