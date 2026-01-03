Sábado de movilizaciones: Entre marchas CDMX y rodadas hoy 3 de enero 2026

Al caer la noche, el asfalto será ocupado por las motocicletas. A las 20:30 horas, el grupo Monstruo de la CDMX ha convocado a dos rodadas que partirán de puntos estratégicos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Además de estas movilizaciones, la ciudad albergará 12 eventos de esparcimiento que incluyen actividades religiosas, artísticas, culturales y deportivas en las distintas demarcaciones, completando así el flujo constante de la jornada sabatina.