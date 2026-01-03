Sábado de movilizaciones: Entre marchas CDMX y rodadas hoy 3 de enero 2026
La capital del país registrará actividad por marchas CDMX, múltiples rodadas ciclistas y de motos, sumadas a eventos de esparcimiento este sábado.
La Ciudad de México se prepara para una jornada de intensa actividad en sus vialidades este sábado. Las autoridades capitalinas han confirmado una agenda que incluye una marcha, una concentración política, cinco rodadas (entre ciclistas y motociclistas) y 12 eventos de esparcimiento distribuidos en diversas zonas de la metrópoli.
Marchas hoy
Rodadas motociclistas
Al caer la noche, el asfalto será ocupado por las motocicletas. A las 20:30 horas, el grupo Monstruo de la CDMX ha convocado a dos rodadas que partirán de puntos estratégicos en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
Además de estas movilizaciones, la ciudad albergará 12 eventos de esparcimiento que incluyen actividades religiosas, artísticas, culturales y deportivas en las distintas demarcaciones, completando así el flujo constante de la jornada sabatina.
Marchas CDMX
A media mañana, el foco de atención se trasladará a las demandas sociales y la organización civil. A las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, trabajadores y vecinos del Refugio Franciscano, A.C. marcharán para exigir la devolución del predio que albergaba a perros y gatos rescatados.
Casi de forma simultánea, a las 10:30 horas, la organización Somos MX México se reunirá en el Parque de la Bola, en la colonia San José Insurgentes. El objetivo de este encuentro es realizar una jornada de afiliación ciudadana para buscar su registro oficial como nueva fuerza política.
Rodadas ciclistas
amanecer sobre pedales
La actividad comenzó desde temprano con la movilización de grupos ciclistas. A las 6:00 horas, el colectivo Roma Bikers Cycling inició su recorrido desde el Parque México, en la colonia Hipódromo. Una hora más tarde, a las 7:00 horas, integrantes de Giant, Passion Bike partieron desde la carretera Picacho-Ajusco con destino al Parque Nacional Cumbres del Ajusco.
Finalmente, a las 8:00 horas, Los Biker's del Sol se citaron en la escultura "Sol Rojo" del Estadio Banorte para emprender un trayecto hacia el Museo de Historia Natural.