Balacera en CDMX: Interceptan auto de lujo y ejecutan a hombre en la Venustiano Carranza

La noche de este lunes se tiñó de sangre en la alcaldía Venustiano Carranza. Un ataque directo contra los tripulantes de un automóvil de lujo dejó como saldo un hombre muerto, una mujer herida y una intensa movilización policiaca que culminó con la captura de los presuntos sicarios en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos violentos ocurrieron en el cruce de las calles Japón y Jerusalén, en la colonia Romero Rubio. De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Mercedes Benz color blanco, con placas de circulación MYV280A, cuando fueron interceptados.

¿Qué pasó en la colonia Romero Rubio? Así fue el ataque

Según testimonios recabados en el lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta color rojo con negro se emparejaron al vehículo de alta gama. Sin mediar palabra, apuntaron con armas de fuego y descargaron una ráfaga de balas contra el conductor y su acompañante.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron el deceso del conductor, un hombre de 40 años de edad, quien presentaba heridas mortales por impacto de bala en la cara y el cráneo y que habría sido identificado como "El Michel". Su acompañante, una joven de 24 años, sobrevivió al ataque, pero fue trasladada de urgencia a un hospital con heridas de bala en el glúteo izquierdo y la pierna derecha.

Aparentemente, sería un conflicto entre miembros de la Unión contra la AntiUnión Tepito, sin embargo, las autoridades no emitieron una confirmación al respecto.

“Michel” fue hallado sin vida dentro del auto de lujo en la colonia Romero Rubio; dos sicarios huyeron en moto

Persecución y captura en la GAM

Tras el crimen, los agresores huyeron a toda velocidad. Sin embargo, operadores del C2 Norte implementaron un cerco virtual, logrando ubicar la motocicleta en su ruta de escape hacia la alcaldía vecina. Fue en el perímetro de la colonia San Juan de Aragón, en la Gustavo A. Madero, donde patrullas en campo lograron interceptarlos.

La detención se concretó en el cruce de la Avenida 412 y la calle 1503. Los detenidos son dos jóvenes:



Uno de 18 años .

. Uno de 20 años, quien presentaba una herida de bala en el glúteo izquierdo al momento del arresto y tuvo que ser hospitalizado bajo custodia.

Durante la revisión preventiva, se les aseguraron dos armas de fuego cortas y 15 cartuchos útiles.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En seguimiento al reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en calles de @A_VCarranza, oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a dos posibles responsables en posesión de dos pistolas, tras una persecución en… pic.twitter.com/xPIgZyyWXF — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 30, 2025

Uno de los presuntos sicarios ya tenía antecedentes

Las investigaciones revelaron que el detenido de 20 años no es nuevo en el mundo del crimen. El cruce de información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrojó que cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2024 por el delito de Robo Agravado, confirmando su perfil delictivo reincidente.

Ambos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por los delitos de homicidio, lesiones y portación de arma de fuego.

