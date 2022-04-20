¡A la vista! Pandas gigantes salvajes en parque nacional

Recientemente, investigadores han visto a pandas gigantes salvajes que tratan de apoderarse del territorio debido a que ha iniciado la temporada de apareamiento, todo ocurre en el parque nacional del panda gigante en Sichuan, China.

Los meses de marzo y abril son la época de apareamiento de pandas gigantes, gracias a los videos de cámaras infrarrojas ha sido posible verlos cuando olfatean varios lugares para encontrar parejas.

De acuerdo con expertos, los pandas gigantes saben de la presencia de otro, al olfatear sus territorios, los cuales ha marcado previamente, después sigue el conocerse, atraerse y al final, aparearse, no solo con una, sino con varias parejas.

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Pandas gigantes en la mira

En los valles de Suopenggou y Luzigou, los científicos instalaron cinco cámaras infrarrojas que grabaron seis videos de pandas gigantes salvajes, de acuerdo con expertos forestales, todos los ejemplares son adultos, fuertes y saludables.

Las fechas de las imágenes que muestran ejemplares de panda gigante salvaje son desde diciembre hasta abril, aunque según una investigación, hay videos de estos animales desde 2020, justo cuando se instalaron cámaras infrarrojas en la zona.

La cuarta encuesta nacional de panda gigante estima que en la naturaleza hay 1864 ejemplares, el área del condado de Tianquan del parque nacional del panda gigante hay 78, zona que es el corredor central para los animales de dicha especie que bajan de las Montañas Qionglai y las Montañas Daxiangling, en China.

El mejor condado del mundo para los pandas gigantes

Otra zona clave que abarca el parque nacional del panda gigante es la reserva natural Old Creek, donde cámaras infrarrojas grabaron por primera vez a un panda gigante salvaje que deambulaba por la aldea de Bolin del condado de Pingwu.

Precisamente, el condado de Pingwu tiene el mayor número de población de panda gigante y la mayor área de hábitat, en total 16 de los 20 pueblos que lo conforman, son parte del parque nacional del panda gigante.

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Diversidad de fauna acompaña a los pandas gigantes

Los pandas gigantes salvajes no están solo, las cámaras grabaron 37 especies de animales; en el valle de Bolin, China, captaron alrededor de 20 animales de tamaño grande y mediano como: el mono dorado de Sichuan, el gato dorado asiático también conocido como temminck, el ciervo almizclero del bosque, el takin, pandas rojos y osos negros.

De diciembre del año pasado a abril de este 2022, investigadores recolectaron más de 30,000 fotos y más de 1,000 videos de animales salvajes que se guardaron en 16 tarjetas de memoria de las cámaras infrarrojas instaladas en las zonas clave del parque nacional del panda gigante.

