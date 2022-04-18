Festejan día del perro salchicha en Alemania

Dueños y mascotas se dieron cita en el Olympiapark de la ciudad de Múnich, Alemania para festejar el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 y para hacer oficial el Día del perro salchicha.

Doris Boden, quien disfrutó el evento junto con su mascota contó que en 1972, recibió como regalo de cumpleaños un suéter con cuadros de colores, que tejió su mejor amiga, muy similar al de Waldi, "para poder representar bien a los perros salchicha en Múnich", contó.

A partir de hoy se festejará el día del perro salchicha en Múnich, "debido a que la mascota de 1972 fue nuestro Waldi, hemos creado este día especial para todos los Dachshunds de Múnich", señaló Sarah Galonska, jefa de proyectos culturales del Olympiapark.

Dachshunds play together during “Dachshund Day” at Munich Olympic Park to celebrate the 50th anniversary of the Munich Olympic Games, in Munich, Germany, April 18, 2022. REUTERS/Michaela Rehle|MICHAELA REHLE/REUTERS

Waldi, la primera mascota de unos Juegos Olímpicos

En dicha justa olímpica, la mascota fue precisamente un perro salchicha al que llamaron Waldi, era de varios colores, su creadores fueron los diseñadores alemanes Elena Winschermann y Otl Aicher. A esta raza también se le conoce como dachshund y es característica de la región de Baviera.

En el parque, varios perros salchichas usaban suéteres de colores, muy similares a Waldi, tal fue el caso de Frohni, la mascota de Christine, "pensamos que este era el atuendo adecuado para hoy" aunque se mantuvo muy pendiente de las altas temperaturas, para que su mascota no se sintiera acalorada.

En el parque olímpico de Múnich hubo diversas actividades, los perros salchicha brincaron obstáculos durante una carrera, fueron el centro de atención en una pasarela durante un desfile de modas y también participaron en una caminata alrededor del Lago Olímpico, Jasper el dueño de Daisy dijo: "un perro salchicha como Daisy tiene una gran personalidad", agregó que, "es un perro con carácter, eso es hermoso".

Fue en el mismo año, 1972, cuando los organizadores eligieron a un perro salchicha como mascota de la justa olímpica, raza que en ese tiempo ya era muy popular entre los habitantes de Múnich y porque además, el presidente del Comité Olímpico Nacional Alemán (CON) de aquel año, también tenía uno.

La imagen de Waldi agradó a chicos y grandes, que crearon playeras, muñecos de peluche y otros artículos, gracias a este perro salchicha, los siguiente Juegos Olímpicos tuvieron mascotas.

A dachshund performs in a dog parkour during the “Dachshund Day” at Munich Olympic Park to celebrate the 50th anniversary of the Munich Olympic Games, in Munich, Germany, April 18, 2022. REUTERS/Michaela Rehle TPX IMAGES OF THE DAY|MICHAELA REHLE/REUTERS

Vivos colores opacados por el terrorismo

Los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 iniciaron el 26 de agosto y finalizaron el 11 de septiembre, fue el 5 de septiembre cuando la sombra del terrorismo llegó.

Un grupo militante palestino que exigía la liberación de 100 presos, tomó como rehenes a atletas de Israel y luego de un intento fallido de rescate, asesinó a 12 personas y cinco de los ocho terroristas murieron.

