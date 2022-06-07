La mujeres que usaron las narcopelucas fueron identificadas como Julieth Palacios Godoy y Yury Tatiana Carvajal Díaz, ambas ciudadanas de Colombia, que fueron sentenciadas por autoridadades de Panamá a 108 meses de prisión por el delito de tráfico internacional.

Ambas detenciones se realizaron el viernes 3 de junio, aunque se llevaron a cabo en distintas horas de día en el Aeropuerto de Tocumen en la capital de Panamá.

"Para nosotros es inédito, primera vez y en un mismo día, dos ciudadanas de origen colombiano, con una parada en Panamá con destino hacia Madrid, España fueron detectadas en el escáner con el mismo modus operandi", señaló Xiomara Rodríguez, Fiscal de drogas de Panamá.

Unidades policiales aprehenden en el @tocumenaero a una mujer procedente de Cali-Colombia quien ocultaba en su cabello 67 comprimidos de presunta droga. Dicha sustancia ilícita tenía como destino Madrid - España. #ContraElNarcotráfico pic.twitter.com/7YRJVsPEzZ — Policía Nacional (@ProtegeryServir) June 4, 2022

Peinados muy raros con narcopelucas

"Esta ciudadana fue abordada a manera de perfilamiento, por unidades policiales con la finalidad de que se verificara algún tipo de irregularidad que mantenía en su cabello", comentó Rodríguez.

En ambos casos, las autoridades de Panamá sospecharon de los peinados de las mujeres, así que las apartaron.

Despues las trasladaron "al departamento o a las oficinas donde se realizan los escánerés y se le ubicó como una modalidad inédita", señaló Rodríguez, porque gracias a dicha supervisión, fueron detectados pequeños cilindros de color negro rellenos de cocaína.

Después agentes antinarcóticos hicieron una revisión física y en efecto, entre el cabello real de las mujeres y las narcopelucas estaba la droga.

Narcopelucas, un método complejo

"Dentro de sus cabellos originales, dentro de sus trenzas originales que mantenía y en medio de una peluca 68 envoltorios negros cilíndricos contentivos de polvo blanco que se presume esa sustancia ilícita droga", indicó Xiomara Rodríguez.

De acuerdo con autoridades, a las mujeres primero les hicieron trenzas con las que sujetaron los cilindros de cocaína a la cabeza, después colocaron las narcopelucas para ocultar la mercancía.

Una de las mujeres llevaba 68 cilindros que dieron un peso total de 764.77 gramos de cocaína, la otra llevaba 67 de la misma droga, del último cargamento no se dio el peso.