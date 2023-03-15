Colombia demanda a Viva Air por estafa tras suspender operaciones

Fue a través del ministro de Transporte de Colombia, Guillemo Reyes, que el gobierno de ese país demandó ante la Fiscalía General a los directivos de la aerolínea de bajo costo Viva Air. Los acusa de perjuicios por 57,3 millones de dólares.

El Ministerio de Transporte interpuso una denuncia penal a Viva Air tras el cese de operaciones de la aerolínea el pasado 27 de febrero.



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Viva Air interrumpió sus operaciones temporalmente a finales del mes de febrero argumentando que no podía enfrentar las dificultades financieras para funcionar. La Aeronaútica Civil colombiana debe definir sobr la eventual alianza de esta aerolínea con Avianca.

¿En qué consiste la denuncia penal?

La denuncia penal contra tres directivos de la empresa aérea hace referencia a la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masiva y ofrecimiento engañoso de productos.

"Como consecuencia del intempestivo cierre de las operaciones por parte de la aerolínea VIVA AIR, los traumatismos, perjuicios causados a miles de colombianos y la evidente paralización en la prestación del transporte aéreo, considerado como un servicio público esencial, el ministro deTransporte radicó denuncia penal", dijo un comunicado oficial.

De inmediato no hubo comentarios de la aerolínea sobre la demanda del ministro de Transporte.

La suma por los pasajes de personas y agencias de viajes por vuelos cancelados ascienden a más de 271.400 millones de pesos colombianos (57,3 millones de dólares).

La aerolínea no ha reembolsado ni un peso

Hasta el momento, Viva Air no ha reembolsado dinero a los miles de afectados y fue acusada de vender pasajes en las horas previas a la suspensión de sus operaciones, dijo el Ministerio de Transporte.

La Superintendencia de Transportes inició una investigacióna la aerolínea por las cancelaciones.

¿A dónde viajaba Viva Air?

Viva Air, con rutas al interior de Colombia y a Perú, Brasil, México, Argentina y Estados Unidos, dejó en tierra sus 16 aviones desde finales de febrero, aunque previamente suspendió la operación de otras cinco aeronaves.

La aerolínea insignia de Colombia, Avianca, firmó en abril del 2022 un acuerdo con Viva para un proceso de integración empresarial destinado a rescatar a la empresa de bajo costo, pero la Aeronáutica Civil lo objetó en noviembre.

Después de un recurso de apelación de Avianca y Viva, el organismo rector de la aviación anuló en enero el proceso de integración por irregularidades en el procedimiento y lo reabrió.

Aunque las dos empresas aún se encuentran a la espera de una respuesta a su proceso de integración por parte de la Aeronáutica Civil, la aerolínea de ultra bajo costo Jet SMART anunció su intención de comprar el 100% de Viva, puja a la que se sumó LATAM Airlines.

Viva, con alrededor de 1.000 empleados, atraviesa por unacompleja situación financiera debido al impacto de la pandemia del COVID-19, agravada por el alza del precio del combustible durante el 2022 y la devaluación del peso colombiano.