Nuevas imágenes de Uvalde revelan minutos en que la policía no intervino

Que se priorizó la vida de policías frente a la de niños, así lo dijo Steven Mccraw, Director del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esa fue su opinión respecto al operativo de la policía que respondió a la masacre del pasado 24 de mayo en Uvalde.

Y es que hay nuevas imágenes, fotografías obtenidas por el Diario Texas Tribune y quer arrojan nuevos detalles.

Las imágenes muestran a la policía al interior de la escuela en Uvalde. Once uniformados, que portando armas de largo alcance y escudos de protección, se instalan en uno de los pasillos. Entre los agentes está Pete Arredondo, el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde.

Arredondo estuvo al mando del tardío operativo de reacción y respuesta, ese que tardó 77 minutos en abatir al atacante, ese que dejó a la policía esperando y sin intervenir 47 minutos afuera del salón.

Las nuevas imágenes exponen que a los tres minutos de la entrada del tirador a la escuela, la policía ya estaba ahí, en la primaria, pero sin intervenir.

Según el reporte, el atacante disparó contra la policía y se escondió en las aulas 111 y 112 que están conectadas internamente por una puerta. Allí asesino a tiros a 19 niños y dos maestras, mientras la policía permanecía estacionada en un pasillo adyacente.