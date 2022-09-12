Verano 2022, el más caluroso de Europa que se tenga registro

Europa acaba de vivir el verano y el agosto más calurosos de los que se tiene constancia según el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus. Desde España a Finlandia, las temperaturas han registrado máximos.

El mes de agosto llama especialmente la atención ya que fue hasta 0,8°C más cálido que en 2018. La temperaturas durante el pasado verano superaron en 0,3°C la media obtenida en el periodo 1991-2020. Para España, este verano ha sido el segundo más cálido justo después de la ola de calor de 2003.

Olas de calor y sequía

Las olas de calor y la prolongada sequía en toda Europa occidental han provocado un aumento de la actividad e intensidad de los incendios forestales y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero no en toda Europa se ha incrementado la sequía, en Escandinavia y en algunas partes del sureste de Europa los últimos meses han experimentado fuertes lluvias e inundaciones.

No solo en Europa, también en América del Norte y Asia muchas zonas se vieron afectadas por las inundaciones. Es el caso de Pakistán donde las fuertes lluvias provocaron inundaciones en casi un tercio del país.

La Antártida en peligro

Informe de la ONU confirma récord de calor en el Ártico de 38ºC.https://t.co/XFd5AZA7mp — La Verdad Mundial ® (@MundialVerdad) September 11, 2022

En agosto de 2022, la superficie de hielo de la Antártida alcanzó su segundo nivel más bajo en 44 años, un 5% por debajo de la media.