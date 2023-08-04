Interpol emite Ficha Amarilla para Carlos Aranda, el mexicano desaparecido en Canadá

Luego de que el Gobierno de México solicitara ayuda a distintas organizaciones internacionales para la búsqueda de Carlos Aranda, el mexicano desaparecido en Canadá desde el pasado 7 de julio, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ya emitió una Ficha Amarilla para colaborar con su búsqueda.

Así lo dio a conocer la Embajada de México en Canadá, quienes a través de sus canales oficiales corroboraron las características físicas del hombre de 30 años, además de exhortar a la comunidad para ayudar en su localización.

"La Embajada de México en Canadá hace un atento llamado a la comunidad para localizar a Carlos Tomás Aranda Burgoin #CarlosTeBuscamos #CarlosTeEstamosBuscando", escribió la embajada junto a la Ficha Amarilla de la Interpol.

Dentro del portal de la Interpol se encuentra la ficha completa de Carlos Aranda, donde viene establecida su edad (30 años), su ciudad de origen (Oaxaca, México) y el lugar de desaparición, en la Columbia Británica de Canadá, concretamente en la localidad de Osoyoos.

Respecto a las señas particulares, destacan un lunar en el lado izquierdo del cuello, otro más en el lado izquierdo del mentón y en la frente. Mide 1.75 metros y su color de pelo castaño, así como sus ojos. "Se ha aprobado la difusión pública de este extracto de la notificación. Si dispone usted de alguna información, póngase en contacto", sentenció el comunicado.

¿Qué pasó con Carlos Aranda, mexicano desaparecido en Canadá?

Apenas el pasado 1° de agosto, Fuerza Informativa Azteca platicó con el padre de Carlos, Octavio Aranda, quien atendió al equipo de Hechos AM para explicar qué fue lo último que se supo respecto al joven de 30 años, quien fue visto por última vez en el hotel Speedy Rich, donde las cámaras de seguridad captaron cómo entró a pedir auxilio.

Interpol adjuntó imágenes de Carlos Aranda tras emitir una Ficha Amarilla para su búsqueda

"Mi hijo pide auxilio con las recepcionistas, pero no le entienden porque ellas tampoco hablan español. Se ven obligados a hablarle al de seguridad del hotel y también va y le quiere brindar ayuda… Eso es en un lapso de 15 o 20 minutos”, explicó Octavio Aranda.

Tras llegar la policía y tomarle los datos, no se volvió a saber de Carlos Tomás Aranda, quien está a punto de cumplir un mes desaparecido en Canadá, sitio en donde se encontraba con visa de turista y acompañado de un compatriota, quien regresó a México después del suceso.

