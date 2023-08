Padre de Carlos Tomás Aranda describe su desaparición en Canadá: “Mi hijo pedía auxilio”

Momentos cruciales se viven en la Columbia Británica de Canadá para una familia mexicana, pues ya son 26 días los que lleva desaparecido Carlos Tomás Aranda, un hombre de 30 años y originario de Oaxaca, quien fue visto por última vez mediante cámaras de seguridad con una apariencia ansiosa.

Así lo explicó su propio padre, Octavio Aranda, quien fue contactado por el equipo de Hechos AM para que informara sobre los avances en la investigación para dar con su hijo; sin embargo, denunció escasa comunicación con las autoridades canadienses a pesar de la ayuda recibida por el Consulado.

“Ha apoyado el cónsul, pero acá no ha presionado para que la policía nos atienda como debe ser, porque no nos han dado un informe por escrito”, aseguró el padre, luego de la primera búsqueda realizada por los oficiales, de la cual no tienen constancia.

Ahorita que se hizo una búsqueda con perros, queríamos usar una ropa de él, pero no pudimos encontrar al policía Octavio Aranda, padre de Carlos, para Hechos AM

Así fue la desaparición de Carlos Tomás Aranda en Canadá

Posteriormente, el padre de Carlos Aranda explicó el video de la última vez que lo vieron, captado por las cámaras de seguridad del hotel Speedy Rich, donde entra a pedir auxilio y acude la policía.

“Mi hijo pide auxilio con las recepcionistas, pero no le entienden porque ellas tampoco hablan español. Se ven obligados a hablarle al de seguridad del hotel y también va y le quiere brindar ayuda… Eso es en un lapso de 15 o 20 minutos”, describió Octavio para Hechos AM.

Posteriormente, el padre relató cómo fue su comportamiento con las autoridades, además de informar que Carlos Tomás tenía una herida en la oreja y que se había quedado con otras cuatro personas, de quienes cuestionó si se habían realizado las indagatorias pertinentes.

“Llegó la policía, le toma los datos, se ponen de acuerdo… El policía dice que Carlos tenía miedo y que quería regresarse a México”, afirmó el padre, de acuerdo con la información que le dio la policía. “Donde se quedaba hubo cuatro personas que se quedaron con él, pero no sé si eso se investigó bien. Si se investiga ese hecho, siento que ahí podrían tener una pista”

Carlos Tomás Aranda sangraba de la oreja al pedir ayuda

Finalmente, su testimonio lo terminó diciendo que su hijo estaba sorprendido de sangrar de un costado de la cara, pues aunque transmitió tranquilidad, las escenas del último momento en el que se ve a Carlos Tomás lo describe como ansioso.

“La sangre que llevaba, mi mismo hijo se sorprendió… Era una gota, un escurrimiento a un lado de la oreja, yo creo que se raspó con un árbol o algo, que él no se daba cuenta. Se ve en el video que se toca y se sorprende él mismo, pero en el video se ve tranquilo, aunque con miedo y ansioso”, sentenció.