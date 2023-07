Segundo caso de un mexicano desaparecido; Carlos Tomás Arandas se extravió en Canadá

Carlos Tomás Aranda es otro mexicano desaparecido en el extranjero. Aranda, es originario de Oaxaca, viajó a Canadá, a la Columbia Británica para trabajar en un granja; sin embargo, desde el 7 de julio su familia perdió el contacto con él.

Octavio Aranda, padre del mexicano desaparecido, denunció que no ha recibido el apoyo suficiente de las autoridades mexicanas ni canadienses para buscar a Carlos, por lo que él mismo viajó a Canadá para encontrar a su hijo.

“Estamos haciendo la búsqueda individual con un pariente porque las autoridades dijeron que hicieron lo posible, pero de esto ya pasaron casi 10 días y no hay resultados, estamos solicitando que se haga otra, entre comillas, búsqueda porque no nos consta a nosotros, no nos han entregado un reporte ni la policía ni el consulado”, compartió Octavio a través de un video en TikTok.

En el mismo clip explicó que va de cinco a seis días al área donde supuestamente desapareció Carlos Tomás Arandas, de 30 años de edad, pero hasta el momento no ha encontrado pistas de su paradero, por lo que solicitó a las personas que si alguien lo ha visto dé parte a las autoridades o se comunique con él.

“Estoy cayendo en una desesperación muy triste porque no veo a mi hijo, no lo encuentro, no hay apoyo tanto de la gente de acá, de las autoridades. Entonces nosotros por nuestra cuenta estamos buscando como podamos, hemos venid cinco o seis veces a diferentes áreas y no se encuentra ni una pista así que le suplico a aquella gente que haya visto a mi hijo que den parte a la policía o ahí hay unos números”.

El Consulado de México en Vancouver informó poco después de la desaparición del mexicano que se había comunicado con la Real Policía Montada de Canadá para iniciar un protocolo de búsqueda.

Posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores facilitó el pasaporte de emergencia a Carlos Tomás para que pudiera viajar a Canadá en la búsqueda de su hijo.

Segundo mexicano desaparecido en el extranjero

Este es el segundo caso reciente de un mexicano desaparecido en el extranjero, hace unos días se dio a conocer que la estudiante María Fernanda Sánchez Castañeda había desaparecido en Alemania desde el 22 de julio.

De acuerdo con la policía criminal de Alemania, la mexicana desaparecidasalió de su departamento ubicado en Büchnerweg, distrito de Treptow-Köpenick, pero nunca regresó.