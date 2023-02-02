Interpone INE primera controversia constitucional por Plan B

El INE informó que este miércoles 1 de febrero interpuso ante la Suprema Corte la primera controversia constitucional contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral.

El instituto precisó que la demanda es en contra las modificaciones a Ley General de Comunicación Social y a Ley General de Responsabilidades Administrativas ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Según el INE esas modificaciones perjudican la equidad en las contiendas electorales.

Los recursos presentados por la autoridad electoral sostienen que con las modificaciones legales se desconoce la prohibición para que las personas servidoras públicas apliquen los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda.

Argumenta INE que autoridades podrían intervenir en elecciones.

Así como las restricciones constitucionales para que la propaganda gubernamental tenga carácter y contenido institucional, sin incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada.

La reforma aprobada permite que las autoridades puedan intervenir en las contiendas electorales "so pretexto de ejercer la libertad de expresión".

El INE precisó en un comunicado que en su recurso, la autoridad electoral considera que el citado Decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional.