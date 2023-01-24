A través de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional de Electoral (INE), se dio a concoer que una orden hacia el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, para evitar la promoción y la solicitud de "piso parejo" de sus candidatos para optar por la presidenia de México en 2024.

Mediante un comunicado emitido durante la tarde de este 24 de enero, el INE especificó en la prohibición a Delgado y todo el partido guinda a cesar el envío o difusión de una carta que promueve la realización de eventos promocionales de las famosas "corcholatas" antes del inicio formal del Proceso Electoral Federal 2024.

Esto como producto de una denuncia emitida por el Partido Revolucionario Demócrata (PRD), en la que señalaron la ilegalidad de una carta difundida el pasado 15 de enero, en la que exhortaba a los gobernadores de Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Veracruz que realizaran actos anticipados de campaña con sus "corcholatas".

#BoletínINE 📝 | INE ordena al partido Morena, a su dirigente Mario Delgado y a sus gobernadores evitar la injerencia de personas servidoras públicas que afecten la equidad de la contienda de cara al PEF 2024. https://t.co/d25RXu8ZOo pic.twitter.com/q3iH5ruIRw — @INEMexico (@INEMexico) January 24, 2023

El PRD señaló que esta carta enviada los gobernadores morenistas por parte de Mario Delgado y Morena haría que las entidades "tomarían partida" en el proceso federal, ayudando al partido guinda para generar una ventaja indebida de cara a las elecciones de 2024.

INE contra Mario Delgado y Morena por "actos anticipados de campaña"

Al considerar esta petición por parte del dirigente de Morena como un "uso indebido de recursos públicos", la Comisión de Quejas determinó que dicho documento no tiene cobertura legal y están ligados con actos anticipados de campaña, así como la injerencia de personas servidoras públicas en la equidad de la contienda.

Mario Delgado emitió una carta a 12 gobernadores de Morena para promocionar “corcholatas” en sus estados|TW/@mario_delgado

"La Comisión ordenó al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena que cese el envío o difusión del documento denunciado", señaló en un comunicado el INE, para después agregar:

"(La Comisión) ordenó al propio presidente partidista y a dicho instituto político se abstengan de elaborar y remitir otros documentos, mediante los cuales soliciten a cualquier persona servidora pública de los tres niveles de gobierno la realización de conducta igual o similar".

Mario Delgado no emitió ningún comentario al respecto tras la resolución del INE y se limitó a continuar con las actividades agendadas en el informe de labores de la Fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, a quien felicitó por su trabjo en los últimos tres años.

