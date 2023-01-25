AMLO responde al INE por críticas al Plan B de Reforma Electoral

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las críticas que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hicieron al conocido Plan B de la Reforma Electoral.

López Obrador dijo no estar sorprendido de las declaraciones de los consejeros del INE, pues aunque reconoció que son intelectuales, no son demócratas.

"Ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos, estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios a revistas y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos", expresó durante la mañanera de hoy.

AMLO ironizó incluso con los dichos de los consejeros electorales y de sus adversarios con la frase de “el INE no se toca”, incluso afirmó en tono sarcástico que más adelante van a defender al extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuyo juicio se lleva a cabo en Estados Unidos.

“A lo mejor están pensando en hacer una marcha para decir que García Luna es inocente”, expresó.

AMLO descarta movilizaciones por Plan B de Reforma Electoral

El presidente López Obrador dijo desconocer que haya movilizaciones de la oposición que busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el Plan B de la Reforma Electoral, pues indicó que ya ganaron con “el INE no se toca”.

“¿Qué le van a defender al INE si ganaron? Si el INE no se toca”, cuestionó el mandatario a sus adversarios.

AMLO no quiso profundizar en las declaraciones de los consejeros del INE sobre los riesgos que corren las elecciones de 2024 con el Plan B de la Reforma Electoral.

Al respecto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, aseguró que el Plan B de la Reforma Electoral viola la autonomía del órgano electoral, se vulnera la equidad de la contienda, además de las consecuencias de eliminar al Servicio Profesional Electoral Nacional, entre otras.

López Obrador explicó que la oposición no quiso aprobar la reforma constitucional electoral para reducir los costos de las elecciones

“Presidencia ejercía 3 mil 600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado 500 millones. ¿Y qué? ¿Cómo es que dicen que se va a colapsar el INE? ¿Se colapsó la Presidencia? No, pero ellos ganaron y se quedaron con ese presupuesto", declaró.

