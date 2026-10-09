¡Inundaciones y coches bajo el agua! Así luce Acapulco tras el paso de “Simon”

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical “Simon” han dejado imágenes de calles inundadas, vehículos cubiertos por el agua y afectaciones en distintos puntos de Acapulco, Guerrero.

Entre las zonas más golpeadas se encuentran el Mercado Central y el Barrio La Fábrica, donde la fuerza de las corrientes arrastró objetos y sorprendió a decenas de automóviles.

Las imágenes muestran la magnitud de las precipitaciones que continúan afectando al puerto, con vialidades anegadas que complican la circulación y aumentan los riesgos para quienes necesitan desplazarse por la ciudad. Además de las inundaciones, también se reportan deslaves en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Calles inundadas y vehículos bajo el agua en Acapulco

En el Mercado Central, las corrientes de agua arrastraron todo a su paso, mientras que en el Barrio La Fábrica varios vehículos quedaron bajo el agua ante el incremento de los niveles en las calles.

Las afectaciones también alcanzaron avenidas importantes para la movilidad del puerto. Entre las vialidades reportadas con inundaciones se encuentran Constituyentes, Cuauhtémoc, Solidaridad y Costera Miguel Alemán, una de las principales arterias turísticas de Acapulco.

La lista de puntos afectados incluye la avenida Escénica, la carretera Acapulco-Puerto Marqués, el bulevar de las Naciones y el circuito vial de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.

En la Zona Dorada, la calle Juan de la Cosa también registró afectaciones, al igual que las vialidades cercanas a la glorieta de la Diana. Las inundaciones en estos puntos complican el tránsito y evidencian el impacto de las precipitaciones en distintas áreas del municipio.

Reportan deslaves y caída de postes de electricidad

Los efectos de las lluvias no se limitan a las calles inundadas. En la carretera Acapulco-Zihuatanejo se reportaron deslaves, una situación que representa un riesgo adicional para quienes circulan por esta vía.

En la calzada de Pie de la Cuesta, dos postes de energía eléctrica y telefonía cayeron por completo, lo que afectó el servicio de luz en esa zona.

Estas condiciones se suman a las complicaciones provocadas por el agua acumulada en avenidas y calles, así como a los daños que pueden ocasionar las corrientes cuando alcanzan zonas habitacionales y comerciales.

Ante este panorama, las autoridades mantienen medidas preventivas para reducir los riesgos entre la población, mientras persisten los efectos de la tormenta tropical “Simon”.

¡Acapulco bajo el agua! Continúan los efectos de la tormenta tropical "Simon" en Acapulco, Guerrero; hay inundaciones en el Mercado Central donde el agua arrastró todo a su paso. Por otro lado, en el Barrio La Fábrica, decenas de coches quedaron inundados. https://t.co/qC9xbPAmSv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Instalan refugios temporales y cierran puertos

El Gobierno de Guerrero informó sobre la instalación de 600 refugios temporales para las familias que necesiten un espacio seguro donde pasar la noche ante las condiciones meteorológicas.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó sobre el cierre preventivo de los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, con el objetivo de proteger a habitantes, turistas y trabajadores ante las condiciones adversas.

La medida también se extendió al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para evitar riesgos en las actividades marítimas, turísticas y ribereñas.