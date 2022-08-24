Inundaciones históricas en Pakistán dejan más de 800 fallecidos

Nuevas rachas de lluvia en partes de la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, se han sumado a los problemas de los residentes de Hyderabad, la segunda ciudad más grande de la provincia, con inundaciones históricas, especialmente en las áreas bajas.

La inundación histórica ha provocado la suspensión de las actividades empresariales, comerciales en los principales mercados y bazares en las zonas bajas de Hyderabad.

Más de 800 fallecidos por inundaciones

Pakistán ha instado a la comunidad internacional a recibir asistencia en los esfuerzos de socorro, ya que no puede hacer frente a la ayuda y la rehabilitación causadas por las inundaciones históricas provocadas por las lluvias torrenciales que han matado a más de 800 personas desde el mes pasado, dijeron las autoridades.

En la zona rural de Sindh, todos los canales agrícolas se han desbordado sumergiendo pueblos y tierras de cultivo, ya que la gente se queja de que no ha recibido ninguna ayuda del gobierno.

Mes de Julio el más lluvioso desde 1961

La precipitación nacional de julio estuvo casi un 200% por encima del promedio, dijo Sardar Sarfaraz, un alto funcionario de la oficina de metrología el miércoles (24 de agosto), lo que lo convierte en el julio más lluvioso desde 1961.

Cerca de 100 mil casa destruidas por lluvias

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), las fuertes lluvias monzónicas y las inundaciones han afectado a unos 2.3 millones de personas en Pakistán desde mediados de junio, destruyendo al menos 95,350 casas y dañando unas 224,100 más.

Sindh y Baluchistán son las dos provincias más afectadas en términos de impacto humano e infraestructura. Han muerto más de 504,000 cabezas de ganado, casi todas ellas en la provincia de Baluchistán, mientras que los daños a casi 3,000 km de carreteras y 129 puentes han impedido el acceso a las zonas afectadas por las inundaciones.

Shehbaz Sharif, primer ministro pakistáni, visitó Baluchistan en dos oportunidades en lo que va de agosto. En una de sus intervenciones el mandatario sostuvo que están "haciendo todo lo posible para brindar un amplio alivio y rehabilitación a las víctimas de las inundaciones". No obstante, el gobernador de la provincia, Qudoos Bezinjo, exigió que las autoridades federales emitan mayor contención.

En el marco de esta situación de emergencia, Sharif pidió a todos los partidos políticos que "se eleven por encima de la política" y se unan para ayudar a las víctimas. Además, pidió a organizaciones no gubernamentales su contribución a un fondo creado por el Gobierno para socorrer a los afectados.

Estado de emergencia de monzones

Ante la situación inusual de lluvias que sufre la región, el Gobierno central declaró a principios de mes el estado de "emergencia de monzones" en las áreas más afectadas por la lluvia y las inundaciones históricas con el ánimo de acelerar el proceso de ayuda y rehabilitación.

Pakistán afectado por el cambio climático

Pakistán se encuentra entre los 10 países más afectados por el cambio climático en el mundo. Esta nación del sur de Asia también fue testigo de una intensa ola de calor a principios de este año que causó numerosos muertos y pérdidas en propiedades de miles de personas.

Las peores inundaciones de la historia paquistaní ocurrieron en 2010 tras un monzón extraordinariamente intenso, que se sumó a un deshielo estival también especialmente abundante y ocasionó unos 2.000 muertos y más de 20 millones de damnificados.

