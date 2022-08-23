Declaran zona de desastre tras inundaciones en Texas

Greg Abbot, gobernador de Texas, declaró zona de desastre en 23 condados debido a las inundaciones que azotaron al estado y cobró la vida de al menos una persona, cuando su auto fue arrastrado por el agua.

"No hace falta decir que el efecto de esta tormenta ha sido dramático aquí en Dallas, Fort Worth y varias regiones del estado de Texas . Y como resultado, estoy a punto de firmar una declaración estatal de desastre. Esta declaración incluye 23 condados de todo Texas debido a los vientos dañinos y las fuertes lluvias, incluidas las inundaciones repentinas y las inundaciones de los ríos".

El alto nivel del agua provocó caos en las calles, las carreteras principales tuvieron que ser cerradas, varios negocios y hogares resultaron con graves daños.

Dallas, Texas, fue uno de los condados más afectados por las intensas lluvias: “nos golpearon bastante fuerte y de una manera histórica”, expresó el alcalde Eric Johnson.

En redes sociales circularon videos de las calles de Texas llenas de agua, incluso un cementerio se vio severamente afectado por las inundaciones, en las imágenes se podían ver las lápidas rodeadas de agua y el nivel del agua les llegaba a las rodillas a los equipos de emergencia.

Además varias personas quedaron atrapadas en sus hogares ya que no podían salir porque la inundación no se los permitía.

Inundaciones en Texas

El condado de Kaufman, Texas, también se vio afectado por las inundaciones, jardínes, árboles e incluso maquinaria pesado quedó debajo del agua.

“Una inundación cada 1000 años ha arrasado por completo con las casas de mis vecinos de Texas. La devastación alrededor de la casa de mi madre es increíble, pero afortunadamente no hubo daños en su casa”, escribió un usuario en Twitter.

Kemp está a unas 50 millas al sureste de Dallas, donde al menos una persona murió después de que su vehículo fuera arrastrado por las inundaciones.

Las precipitaciones durante un período de 24 horas que finalizó el lunes por la noche excedieron los pronósticos, con un área en el este de Dallas experimentando más de 38 cm de lluvia, según las operaciones del canal de inundación de la empresa de agua de Dallas.

