Invasión a Ucrania aumenta costos, le pega a cerveza y a cervecerías

Una cervecería de Nueva Jersey está luchando con el aumento del costo de los ingredientes de la cerveza, de los granos, el aluminio y el combustible, debido a la inflación y la invasión rusa de Ucrania.

Aunque Four City Brewing Company aún no ha aumentado los precios en su cervecería, el copropietario Roger Apollon Jr. dijo que pronto tendrán que hacerlo.

Roger Apollon Jr. / Copropietario Four City Brewing Company:

Al menos va a ser de $ 1 a $ 2 dólares más, probablemente por vertido en la taberna, probablemente un par de dólares en cada caja por barril.

Agregó que el aumento no será "Nada extremo pero tenemos que cubrir nuestros costos porque los costos han sido bastante significativos. Vemos la diferencia de pagar una cierta cantidad por mes a una cantidad mayor por la misma cantidad de grano".

Anthony Minervino, también copropietario, dijo que el problema en Ucrania probablemente tendrá un efecto dominó.

"No nos va a afectar en este momento, pero nos afectará en general con el tiempo", dijo. "Con la inflación, nos veremos obligados a aumentar nuestros precios... con el envío y el grano y el producto e incluso la gasolina. Todo eso abarca la inflación donde va a impactar nuestro producto, la cerveza, pero estamos tratando se mantenga fuerte."

Invasión a Ucrania aumenta costos y le pega a cervecerías y a la cerveza.

A causa de la invasión a Ucrania, los costos de los ingredientes de la cerveza aumentaron

La cebada malteada es un ingrediente clave en la elaboración decerveza junto con el lúpulo, el trigo y la levadura. Los precios de esos ingredientes han aumentado debido a la invasión a Ucrania.

"Ha subido de 8 centavos del lado estadounidense a más de 20 centavos del lado europeo", dijo Minervino. "Las maltas alemanas, las maltas inglesas han subido significativamente. Así que mil libras por 20 centavos es un aumento significativo en el precio".

Minervino dijo que el costo del aluminio también aumentó drásticamente.

"Recuerdo cuando las latas de aluminio costaban como 16 centavos", dijo. "Ahora estamos hablando de 21 centavos, hablando de que vuelva a subir. Así que es una gran diferencia. Obtenemos una paleta de latas. Hay 3112 latas, hagamos los cálculos, es un gran salto".

El mayor margen de la cervecería es su taberna, donde esperan recuperar parte de sus pérdidas.