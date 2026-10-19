¿Alejandro Armenta es el siguiente en la lista de EU? Advierten investigación por financiamiento de huachicol en Puebla

“El huachicol representa un golpe de 600 millones de pesos”. Alejandro Armenta, político mexicano, miembro de Morena estaría en la mira de Estados Unidos (EU) por presuntas investigaciones ligadas con el financiamiento de campañas políticas con el robo de combustible en México.

El periodista Luis Cárdenas comparte los puntos clave sobre las posibles investigaciones de Alejandro Armenta.

“Es uno de estos emperadores que se sube a una sillita y empieza a marearse”, comentó Luis Cárdenas, para Hechos AM.