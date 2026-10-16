“Arriesgo mi vida": Armenta defiende compra de helicóptero en Puebla y se victimiza por su trabajo

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, generó una ola de críticas y burlas tras intentar justificar la adquisición y el uso de un helicóptero nuevo para sus traslados oficiales. Frente a los señalamientos por el gasto millonario e innecesario en materia de transporte, el mandatario estatal lejos de asumir una postura de austeridad, recurrió a la victimización afirmando que subirse a la aeronave representa un peligro constante para su integridad física con tal de cumplir con sus compromisos de trabajo en las comunidades más alejadas de la entidad.

Armenta sostuvo que el vehículo aéreo es únicamente una herramienta de trabajo indispensable para recortar trayectos de hasta seis horas por carretera hacia zonas limítrofes con Veracruz, Oaxaca o Guerrero. En conferencia de prensa arremetió contra sus detractores y justificó la aeronave argumentando que estaba balizada y que su prioridad es responder a las emergencias de la población, declarando: "Si me tengo que subir mil veces al helicóptero para cumplir una misión arriesgando mi vida, lo voy a hacer; estoy dedicado a servir a los poblanos, ese es mi honor. Ese es el honor que me han brindado ustedes. Así es que el helicóptero es una herramienta, pero este helicóptero no se compró, ya estaba balizado".

Es la burla de Alejandro Armenta



El gobernador de Puebla justificó la compra de un helicóptero nuevo diciendo que él "arriesga su vida" cada vez que se sube por trabajo pic.twitter.com/sUaCAeWZMV — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 15, 2026

Opacidad, gastos excesivos y promesas rotas de austeridad de Armenta

Sin embargo, esta justificación contrasta con las acusaciones que pesan sobre la gestión de Alejandro Armenta. Entre las principales denuncias destacan el uso de recursos públicos para lujos personales bajo el pretexto de la conectividad, el incumplimiento de los compromisos de austeridad republicana, así como la falta de transparencia en las licitaciones para la compra y mantenimiento del parque aéreo del estado. Mientras el gobernador presume arriesgar su vida en vuelos ejecutivos, las comunidades poblanas siguen enfrentando carreteras destrozadas, inseguridad desbordada y graves carencias en los servicios básicos.