Amílcar Olán, ligado a red de huachicol fiscal: La empresa que ocultó combustible para evitar impuestos

Surgen más irregularidades. La empresa Portacelis Gas and Oil, ligada a Amílcar Olán, el amigo consentido de Andy López Beltran, dedicada a la importación de diésel, es acusada de operar una modalidad de huachicol fiscal, declarando en aduanas menos volumen del combustible que ingresó a México, esto con la finalidad de ahorrarse el pago de impuestos.

Una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción reveló que la compañía declaró el equivalente a más de 83 millones de litros de combustible que importó por ferrotanques entre los meses de febrero y junio del 2025, de acuerdo con la declaratoria de perjuicio del SAT y los registros de importación de Portacelis Gas and Oil.

¿Cuándo y cómo nació la empresa de diésel ligada a Amílcar Olán?

La empresa de importación de Diésel fue fundada el 6 de agosto del 2024 en Villahermosa, Tabasco. En el acta constitutiva aparece como administrador único, Juan Carlos de la Cruz Murillo, el contador de confianza de Amílcar Olán Aparicio.

El 27 de septiembre del 2024, tres días después de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejará la presidencia, la Secretaría de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.

Por otro lado, los registros de comercio exterior de la empresa detallan que entre los meses de febrero y julio del 2025, la empresa reportó la importación de 13 millones 654 mil litros de diésel, en 150 operaciones, por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz.