Investigaciones indican que un niño causó el incendio en Filadelfia

Las primeras investigaciones del incendio que provocó la muerte de 12 personas, ocho niños entre ellas este miércoles en Filadelfia, inició por culpa de un niño.

Según las indagatorias, el menor jugaba con un mechero cerca del árbol de Navidad de su domicilio. Se presume que fue uno de los que falleció en el siniestro.

Asimismo, fuentes locales en Filadelfia señalan que las investigaciones aún continúan para esclarecer los hechos.

Autoridades esclarecen hechos del incendio en Filadelfia

La mañana de este miércoles, los cuerpos de bomberos recibieron un reporte de un incendio en una casa de Filadelfia, Estados Unidos, por lo que acudieron al llamado de emergencia.

Una vez en el lugar, los bomberos comenzaron las maniobras de rescate, pero desafortunadamente, ocho niños y cuatro adultos murieron.

Las autoridades detallaron que la casa de tres pisos estaba adaptada para hacer dos apartamentos, ambos con detectores de humo, pero que ninguno funcionó, por lo que los residentes no se enteraron de cuándo comenzó el incendio.

An unspeakably tragic day in Fairmount despite a strong response from the PFD. Please keep the community and our members in your thoughts. pic.twitter.com/MTZwa3TEa3 — Philadelphia Fire (@PhillyFireDept) January 5, 2022

Al respecto, el comisario del Departamento de Bomberos, Craig Murphy, señaló en una rueda de prensa que el llamado llegó a las seis con 38 minutos de la mañana y que en el sitio encontraron un ‘fuego intenso’ que salía por las ventanas del segundo piso.

De igual forma, dijo que los equipos tardaron una hora en controlar las llamas del edificio.

Autoridades lamentan la muerte de niños en el incendio en Filadelfia

Murphy confirmó que dentro de las personas muertas estaban niños, lo que convierte a este accidente en Filadelfia en uno de los más graves de su carrera.

“Es un día muy triste. Llevo 35 años en el cuerpo y este es probablemente uno de los peores fuegos con los que jamás me he encontrado”, aseguró.

Por otra parte, el alcalde del estado, Jim Kenney, pidió rezar por los fallecidos en el incendio, y señaló que el estado de salud de los dos heridos es incierto, pero que fueron trasladados a un hospital local.

“Perder a tantos niños es simplemente devastador. Les pido que recemos por esos bebés”, dijo Jim Kenney.

