“Solo era un gato": Estudiantes de la UAEM acusan a profesor de arrojar a un gatito desde un tercer piso

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) denunciaron a un profesor por presuntamente arrojar a un gatito desde un tercer piso. Ante la acusación, la dirección de la escuela recibió la queja e inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

UAEM investiga a profesor acusado de arrojar a un gatito desde un tercer piso

La denuncia fue por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) contra un profesor por presuntamente arrojar a un gatito desde un tercer piso dentro del plantel generó indignación a los estudiantes del plantel.

De acuerdo con los videos difundidos y los testimonios, los hechos ocurrieron en una escuela de técnicos laboratoristas durante una clase.

Los estudiantes señalaron al docente por presuntamente empujar al animal desde un piso elevado. La acusación provocó inconformidad entre los alumnos, quienes expresaron su indignación por el trato que habría recibido el pequeño gatito.

🐱 Pobre gatito… estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acusan a un profesor de haber empujado a un michi desde un tercer piso. La dirección de la escuela ya recibió la queja e iniciaron investigaciones. El docente habría minimizado lo sucedido con la frase: “solo era un gato” 😡 ✨🌷 Ya comenzó #TuMañanaConEllas Con @maraduron10, @vaitiaremateos y @valentinaror 👉 https://t.co/WBG4duMW30 ✨🌷 Ya comenzó #TuMañanaConEllas Con @maraduron10, @vaitiaremateos y @valentinaror 👉 https://t.co/WBG4duMW30 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 16, 2026

En el video se observa al pequeño felino en la orilla de la ventana cuando el profesor se acercó y lo empujó, dejándolo caer desde un tercer piso.

¿Qué dijo la escuela sobre la denuncia contra el profesor?

De acuerdo con la información, la dirección del plantel confirmó que recibió la queja y que iniciaría una investigación para esclarecer lo sucedido.

Asimismo, el docente habría minimizado lo ocurrido al responder que "solo era un gato", frase que también fue señalada en el reporte de los testigos.

No se han dado a conocer los resultados de la investigación ni las posibles medidas que podrían tomarse contra el profesor.

El caso generó cuestionamiento sobre el respeto y el cuidado que merecen los animales, especialmente ante la acusación de que el gatito habría sido empujado desde una altura considerable.

Los alumnos manifestaron su molestia por lo ocurrido y por la presunta actitud del docente. Sin embargo, será necesario conocer los resultados de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.