Reportan muerte de más de 100 delfines en el Amazonas; señalan que podría ser por sequía histórica

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), una agencia gubernamental brasileña, está investigando la muerte de más de 100 delfines en el municipio de Tefé, en el Amazonas. La agencia cree que el calor y la sequía histórica de los ríos podrían ser las causas.

El ICMBio también envió equipos al Amazonas para rescatar delfines que aún están vivos. WWF-Brasil y el Instituto Mamirauá, dos organizaciones ambientales, informaron sobre la muerte de delfines de las especies rojo y tucuxi.

Prevén que la situación podría empeorar con la muerte de más animales

WWF-Brasil cree que la situación podría empeorar porque la estación seca aún no ha terminado y se están reportando más muertes de animales.

El Instituto Mamirauá está rescatando delfines que aún están atrapados en charcos poco profundos de agua tibia. Los rescatistas están trasladando a los delfines a otros lugares con agua dulce y profundidad suficiente para que sobrevivan. El difícil acceso a Tefé dificulta la operación.

El ICMBio ha tomado medidas para evitar la propagación de enfermedades de los delfines muertos. La agencia también está investigando las causas de la muerte para tomar medidas para proteger a los delfines restantes.

El ICMBio, el Instituto Mamirauá y WWF-Brasil están trabajando juntos para rescatar a los delfines sobrevivientes y prevenir nuevas muertes.

Preocupa sequía y mortandad de peces en el Amazonas

La disminución de los niveles de los ríos y las altas temperaturas han sido atribuidas como las causas principales de la mortandad de peces en la Amazonía.

La sequía actual en la región amazónica, una de las más graves en años recientes, pone en riesgo el suministro de alimentos, combustibles y agua en 60 de los 62 municipios del estado de Amazonas.

Además, la sequía ha dejado aislados a 24 municipios, ya que la reducción del nivel de los ríos impide la llegada de embarcaciones, el único medio de transporte en áreas sin carreteras ni pistas de aterrizaje.

La muerte masiva de peces coincide con las temperaturas récord registradas en la Amazonía. Según el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), el miércoles los termómetros marcaron 38,7 grados Celsius en Manaos, convirtiéndolo en el día más caluroso del año.

De acuerdo con la Defensa Civil de Amazonas, alrededor de 80 mil personas se ven afectadas por la sequía, que se espera que sea más intensa y prolongada este año debido a la presencia del fenómeno de El Niño, que impide la formación de nubes en la región.

