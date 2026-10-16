Alertan por invierno con tormentas fuertes: así podría influir el “súper El Niño”

Estados Unidos se prepara para el invierno con pronósticos que apuntan a posibles tormentas fuertes relacionadas con el fenómeno de "El Niño". Este patrón climático puede modificar la distribución de las lluvias y las temperaturas en diferentes regiones del país. Conoce qué condiciones se esperan durante la temporada invernal y cómo podría influir el llamado "súper El Niño".

¿Cómo será el invierno en Estados Unidos por "súper El Niño"?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), durante esta temporada de invierno se esperan tormentas fuertes que afectarán a la costa oeste y a la mitad sur del país.

De acuerdo con CNN, "El Niño" desencadenará un efecto dominó en los patrones meteorológicos de todo el mundo; se espera que alcance su máxima intensidad en diciembre, pero dejará sentir sus efectos a lo largo de los meses de invierno en los 48 estados de Estados Unidos.

Por lo que este invierno se espera que gran parte del país registre temperaturas más templadas y mayores precipitaciones que el promedio, aunque no necesariamente menos nieve de lo normal.

Este será el invierno en estados del sur por efectos de "El Niño"

Considerando la intensidad actual de "El Niño" y las temperaturas oceánicas globales que han alcanzado máximos históricos, existe la posibilidad de que las tormentas invernales traigan lluvias intensas y nevadas en zonas montañosas.

"El Niño" suele dirigir la corriente en chorro; la corriente de aire que fluye de oeste a este en el país guía a las tormentas hacia la franja sur de Estados Unidos.

Generando una mayor cantidad de tormentas y un clima más húmedo y fresco en las zonas meridionales del país, mientras que los estados del norte tienden a registrar condiciones más secas y templadas de lo habitual.

El meteorólogo de la NOAA Jon Gottschalck señaló que algunas de las tormentas que recorren la franja sur podrían desviarse hacia el noreste a lo largo de la costa este, lo que traería fuertes lluvias y nevadas a las grandes ciudades de las regiones del Atlántico Medio y el Noreste.

