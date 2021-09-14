Apple presenta la serie del nuevo iPhone 13 y el 13 Mini

Apple presentó el nuevo iPhone 13 y 13 Mini con pantallas más brillantes para atraer a los clientes a los planes 5G, y además anunció actualizaciones de sus iPad y relojes.

El iPhone 13 tendrá un nuevo chip llamado A15 Bionic que impulsará funciones como la detección automática texto con la cámara del teléfono. Apple dijo que el iPhone 13 tendrá antenas y componentes de radio 5G personalizados para velocidades más rápidas y vendrá en cinco colores.

A diferencia de iPhone 12, el nuevo equipo presentado por el gigante tecnológico pone en marcha la red 5G, así como otras necesidades que se adaptan a los tiempos de la pandemia.

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El tamaño de este nuevo equipo se redujo en un 20 por ciento; mientras que la cámara del iPhone 13 presenta un ligero diseño en forma diagonal. Sin embargo, la potencia de las cámaras es mucho mayor.

De acuerdo con Apple, el sistema de cámaras tiene un sensor más grande y cuenta con la estabilización óptica de imagen por desplazamiento así como una velocidad superior a versiones anteriores.

La nueva cámara gran angular capta el 47 por ciento más de luz para tomar fotos y videos de gran calidad. Asimismo, iPhone 13 cuenta con el modo Cine que facilita cambiar de enfoque mientras se graba.

¿Cuánto cuesta el nuevo iPhone 13?

Una de las grandes ventajas del nuevo iPhone 13 es que el precio es menor a versiones anteriores que ha lanzado Apple, pues buscan sea accesible para toda la familia, y se podrá adquirir a partir del próximo 17 de septiembre en preventa y el 24 de septiembre en las tiendas.



iPhone 13 mini: 17 mil 999 pesos

iPhone 13: 20 mil 999 pesos

iPhone 13 Pro: 25 mil 999 pesos

iPhone 13 Pro Max: 28 mil 999 pesos

Los precios varían según la capacidad de memoria. Mientras que el precio del iPhone 13 de un terabyte de memoria no fue revelado por Apple.