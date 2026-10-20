Precio de la canasta básica arriba de los 2 mil pesos en México: Los alimentos más caros

¿Un nuevo golpe a la economía familiar? La canasta básica en México registró ligeros cambios para la penúltima semana de octubre 2026 en el precio de los alimentos y productos que la conforman; te compartimos el costo REAL para los últimos días del mes.

Recuerda que el precio de la canasta básica podría variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar los artículos.

¿A cuánto está la canasta básica en México para octubre?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el costo de la canasta básica se ubicó en $2 mil 141.86 pesos para una familia de cuatro integrantes , registrando un aumento de $13.34 pesos.

Por otro lado, el precio de la canasta básica para la penúltima semana de octubre 2026 se ubica entre los $721.50 hasta los $912.98 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿En qué regiones es más caro surtir la despensa?

Los cinco estados en los que el precio de la canasta básica superó los $2 mil pesos por familia son los siguientes:



Estado de México (Edomex) - $2 mil 504.90 pesos.

Zacatecas - $2 mil 394 pesos.

Jalisco - $2 mil 335 pesos.

Colima - $2 mil 234 pesos.

Nayarit - $2 mil 280 pesos.

¿Qué productos subieron de precio en México?|ANPEC

Productos que más subieron de precio en México

A preparar la cartera. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos que subieron de precio en este último mes.



Cebolla - $43.91 pesos el kilo.

Naranja - $40.03 pesos el kilo.

Manzana - $52.44 pesos el kilo.

Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.

Avena - $48.03 pesos el kilo.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió los artículos que aumentaron su costo durante la última semana de septiembre: Cebolla, jitomate, transporte aéreo, otras frutas, educación Primaria, gas LP, pollo, educación Universidad, vivienda, así como las loncherías, fondas, torterías y taquerías.

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.75% subyacente ▪️2.45% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/4a4Xjvvnt8 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.