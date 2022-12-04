Irán anuncia cierre de policía de la moral tras de meses de protestas

El fiscal Mohammad Jafar Montazeri señaló que se ordenó el cierre de la policía de la moral, mismo organismo que detuvo a Mahsa Amini, cuya muerte provocó protestas en Irán.

Los manifestantes, por su parte, convocaron a una huelga de tres días esta semana, con el fin de presionar a las autoridades.

Sin embargo, el Ministerio del Interior, el cual rige a la policía de la moral, no ha negado o confirmado su cierre. Los medios locales aseguran que el fiscal que declaró la disolución no tiene injerencia en el tema.

Ciudadanos han visto menos a la policía de la moral en los últimos días

Además de la huelga económica, se contempla también una concentración en la plaza Azadi este miércoles, según los reportes.

Ese día, el presidente Ebrahum Raisi tiene previsto conmemorar el Día del Estudiante en Irán.

Por su parte, los ciudadanos reportan en redes sociales que la policía de la moral ha sido vista menos en las calles.

Miles de mujeres protestan por muerte de Mahsa Amini en Irán. REUTERS/Murad Sezer|MURAD SEZER/REUTERS

¿Qué está pasando en Irán?

Cabe señalar que en varias ocasiones, autoridades de alto rango en Irán han afirmado que Teherán no eliminará la política de hiyab obligatorio de la República Islámica, la cual exige a las mujeres a portar un pañuelo en la cabeza, como lo exigen los manifestantes desde hace 11 semanas, pues está habría sido la causa de la detención de Mahsa Amini de 22 años, por parte de la policía de la moral.

Desde el inicio de las movilizaciones, medios locales calculan 470 manifestantes han muerto, entre ellos 64 menores de edad, así como la detención de 18 mil 210 personas.

Asimismo, se estima que las fuerzas de seguridad han perdido 61 elementos en la que es considerada por analistas como una de las mayores protestas desde la Revolución Islámica de 1979.

