El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani se enfrenta una ejecución por parte del régimen de Irán, esto, por participar en protestas a favor de los derechos de las mujeres y las libertades básicas de su país. Ante ello, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) condenó la pena de muerte y afirmó estar conmocionada.

“Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, escribió el sindicato a través de su cuenta de Twitter.

Amir Nasr-Azadani fue acusado de formar parte de un grupo armado involucrado en la muerte de tres agentes de seguridad durante las protestas de la ciudad de Esfahan, en el centro de Irán.

De acuerdo con los reportes, Amir Nasr-Azadani se encuentra bajo custodia desde el pasado 27 de noviembre. Aún no se tiene programado el juicio, pero de acuerdo con el código penal de Irán, la sentencia que podría recibir sería la pena de muerte si se aprueba que usó un arma de fuego o de lo contrario, podría ser sentenciado a prisión.

FILE PHOTO: A woman cuts her hair during the #Hair4Freedom, a mass haircutting event, led by Women’s charity FiLia and anti-religious law campaign group One Law for All, to show solidarity with Iranian women, in London, Britain, November 26, 2022. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo|REUTERS

Irán busca ejecución de al menos 12 personas por protestas antigubernamentales

Fue el pasado 08 de diciembre cuando Irán realizó la primera ejecución, mediante ahorcamiento a un hombre condenado por herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, ubicado como Mohsen Shekari. Se trató de la primera ejecución por las recientes protestas antigubernamentales.

El pasado 12 de diciembre, Irán cumplió la pena de muerte de una segunda persona. Sin embargo, hay al menos otras 12 personas condenadas a muerte por protestas.

Cabe destacar que estas protestas estallaron en todo el país tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, el pasado 16 de septiembre. Los disturbios se consideran como uno de los mayores desafíos de la República Islámica desde su creación en 1979.

Las autoridades de Irán se han encontrado reprimiendo las protestas; el pasado lunes 05 de diciembre, la Guardia Revolucionaria animó a la judicatura a dictar sentencias decisivas contra los acusados de “delitos contra la seguridad de la nación y el Islam”.